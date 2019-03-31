Дмитрий Медведев ответил на вопрос жителей Братска: "Возможность отдохнуть на российских курортах должна быть доступна"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответил на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире «VKLive» 29 марта. Смогли задать свои вопросы главе кабинета министров страны и жители Иркутской области Один из них, который озвучила в эфире ведущая, касался больной для всех жителей региона темы - стоимости авиабилетов, в частности, авиабилетов в Крым. Ведь скоро начинается отпускной сезон, а для сибиряков по-прежнему дешевле слетать в Юго-Восточную Азию.
-Мы программу субсидирования билетов начали несколько лет назад. Она принесла очень хорошие результаты, - ответил Дмитрий Медведев.- В этом году потратим на поддержку такого рода полетов 15 млрд рублей.
Программа работает, это отмечает Дмитрий Медведев. Но есть свои нюансы, свои особенности в регионах, в них и предстоит разобраться.
- Но мы должны также стимулировать сами авиакомпании (у нас же теперь этим занимаются авиакомпании, это раньше был один «Аэрофлот»), чтобы они такого рода рейсы выполняли, отметил глава правительства. - Они из некоторых мест это делают с удовольствием, где большой пассажиропоток, из некоторых мест это делают без большого удовольствия, а в некоторые места просто не заходят.
Увы, но жители Иркутской области прекрасно знают, что их территория - как раз из тех, откуда рейсы на юг страны выполняют не очень охотно. Чаще всего приходится летать через Москву, а это весьма затратно. На днях объявлено, что с 10 июня открывается рейс "Иркутск-Сочи", он будет летать 1 раз в неделю. Стоимость билета до места отдыха ( с минимальным багажом) около 18 тысяч рублей.
- Я дам поручение по этому обращению проанализировать ситуацию, которая сложилась в Иркутской области, в частности в Братске, почему там компании не работают, - пообещал Дмитрий Медведев. -Это вопрос заинтересованности конкретной авиакомпании выполнять оттуда рейсы. Они могут сказать, что там нет достаточного количества желающих. Может быть, это и не так. Невыгодно или ещё что-то. В общем, в этом конкретном вопросе мы разберёмся, но в целом программа субсидирования перелётов и из центра России, и из дальневосточных и сибирских регионов в центр России и в места отдыха будет продолжена, потому что эта программа очень популярна.
Все, в том числе и руководство страны, прекрасно понимают - Иркутск находится практически на границе. Такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Китай и их курорты от нас значительно ближе. А, значит, долететь до них дешевле. Но условия для отдыха сибиряков на курортах своей страны должны быть созданы. Такую задачу ставит перед собой правительство России.
ИСТОЧНИК KP.RU