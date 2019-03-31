Дмитрий Медведев ответил на вопрос жителей Братска: "Возможность отдохнуть на российских курортах должна быть доступна"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответил на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире «VKLive» 29 марта. Смогли задать свои вопросы главе кабинета министров страны и жители Иркутской области Один из них, который озвучила в эфире ведущая, касался больной для всех жителей региона темы - стоимости авиабилетов, в частности, авиабилетов в Крым. Ведь скоро начинается отпускной сезон, а для сибиряков по-прежнему дешевле слетать в Юго-Восточную Азию.

-Мы программу субсидирования билетов начали несколько лет назад. Она принесла очень хорошие результаты, - ответил Дмитрий Медведев.- В этом году потратим на поддержку такого рода полетов 15 млрд рублей.

Программа работает, это отмечает Дмитрий Медведев. Но есть свои нюансы, свои особенности в регионах, в них и предстоит разобраться.

- Но мы должны также стимулировать сами авиакомпании (у нас же теперь этим занимаются авиакомпании, это раньше был один «Аэрофлот»), чтобы они такого рода рейсы выполняли, отметил глава правительства. - Они из некоторых мест это делают с удовольствием, где большой пассажиропоток, из некоторых мест это делают без большого удовольствия, а в некоторые места просто не заходят.

Увы, но жители Иркутской области прекрасно знают, что их территория - как раз из тех, откуда рейсы на юг страны выполняют не очень охотно. Чаще всего приходится летать через Москву, а это весьма затратно. На днях объявлено, что с 10 июня открывается рейс "Иркутск-Сочи", он будет летать 1 раз в неделю. Стоимость билета до места отдыха ( с минимальным багажом) около 18 тысяч рублей.

- Я дам поручение по этому обращению проанализировать ситуацию, которая сложилась в Иркутской области, в частности в Братске, почему там компании не работают, - пообещал Дмитрий Медведев. -Это вопрос заинтересованности конкретной авиакомпании выполнять оттуда рейсы. Они могут сказать, что там нет достаточного количества желающих. Может быть, это и не так. Невыгодно или ещё что-то. В общем, в этом конкретном вопросе мы разберёмся, но в целом программа субсидирования перелётов и из центра России, и из дальневосточных и сибирских регионов в центр России и в места отдыха будет продолжена, потому что эта программа очень популярна.

Все, в том числе и руководство страны, прекрасно понимают - Иркутск находится практически на границе. Такие страны, как Таиланд, Вьетнам, Китай и их курорты от нас значительно ближе. А, значит, долететь до них дешевле. Но условия для отдыха сибиряков на курортах своей страны должны быть созданы. Такую задачу ставит перед собой правительство России.