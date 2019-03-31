2019-03-31T10:41:05+03:00
Общество

Населения в Сибири становится меньше

Больше всего жителей за год покинули Омскую область и Кузбасс
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Населения в Сибири становится меньше.Населения в Сибири становится меньше.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Можно долго спорить, считать ли Новосибирск столицей Сибири или назначить на эту «должность» другой город. Однако факт — центростремительные и легкие на подъем жители востока страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, выбирают на жительство именно этот город. И он единственный в регионе, кто не сжимается, как шагреневая кожа.

Вот статистика. В 2018 году из Сибири уехало 29 тысяч человек ( в этих подсчетах уже не учтены Бурятия и Чита, отнесенные теперь к Дальнему Востоку). Больше всего перебралось в другие регионы жителей Омской области — сюда приехало на 12 тысяч человек меньше, чем уехало. Кузбасс покинули 8, 4 тысячи человек. И только Новосибирск в плюсе — жителей региона стало на 8 тысяч больше. Что касается Иркутской области, то она потеряла 5910 человек. В прошлом году — примерно столько же.

В результате миграции горожан за год стало меньше на 4982 человека, а сельских жителей – на 928 человек, - уточняет Иркутскстат.

В столичные центры молодой и энергичный, переполненный амбициями народ рвался всегда — за возможностями. Прирастали мы за счет переезда в регион из соседних Бурятии и Забайкалья и государств бывшего СССР. Но поток жителей из бывших союзных республик почти исчерпал себя еще год назад, а в 2018-м уже к себе домой уехало на 538 человек больше, чем тех, кто решил обосноваться у нас. Кстати, не исключено, что ситуация изменится уже в ближайшее время — недавно было принято решение направлять в Иркутск приезжих из-за рубежа, причем по большей части — образованных людей, врачей. За 5 лет в регион должны приехать 4,4 тысячи человек.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ

Из Бурятии уезжают в Иркутск, Москву и Санкт-Петербург

Иркутская область традиционно пополняется жителями соседней Бурятии. Основной наш козырь — вузы. Приехав в город учиться, молодые люди обрастают друзьями, связями, заводят семьи, находят работу. В прошлом году в Бурятии из-за переездов в другие регионы население уменьшилось на 4577 человек. Особенно много жителей уехало из столицы республики и районов Крайнего севера( данные Бурятстата).Люди переселялись куда поближе, выбирая на жительство города Сибири — туда отправились 1636 человек. И, прежде всего, в Иркутскую область – 869. В Москву перебрались 917; в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 630 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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