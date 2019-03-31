Омуль вне закона: вылов этой рыбы на Байкале предлагают запретить полностью

С тех пор, как вылов омуля в 2017 году на Байкале запретили в промышленных масштабах и ввели серьезные ограничения для любительского рыболовства, мало найдется темы болезненней для жителей побережья озера. Ведь по закону, «за три хвоста», за несколько килограммов рыбы можно получить срок. А люди десятилетиями этим жили. Когда разрешат ловлю?

-Те ограничения, которые были введены, сказались на жизни прибрежных поселков, - заявил на совещании по поводу сохранения омуля, которое состоялось в Улан-Удэ, глава Бурятии Алексей Цыденов. - Мы заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно и быстро восстановить популяцию омуля, биологические ресурсы Байкала. Создать условия, чтобы Байкал был в сохранности в долгосрочной перспективе. И в то же время, чтобы люди могли жить, иметь работу и стабильный доход.

Борьба за омуль: цифры и жизнь

Пока же «борьба за омуль больше напоминает сводки с фронта.

За нерестовый период в 2018 году проведено 793 рейда, изъято 3,5 тонны незаконно добытого омуля, 136 лодок, 47 лодочных моторов и 439 сетей общей длинной 27 км,- привел данные врио руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Роман Гармаев.

Среди всех нарушений закона больше сотни потянули на уголовные дела. Впрочем, надо понимать, что среди виноватых — не только злостные браконьеры, но и обычные жители поселков на берегу Байкала, которые всю жизнь ловили в озере рыбу. Их жизнь после введения запрета стала очень тяжелой, многим пришлось уезжать на заработки далеко от дома. Могут ли отменить запрет? Это волнует всех — и в Бурятии, и в Иркутской области. И не только рыбаков. Исчез из продажи байкальский омуль - резко подорожал хариус и сиг.

- Когда вводили запрет, мы говорили, что через три года будем вести мониторинг, проводить исследования, - пояснил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, проводивший это совещание. - И через три года сможем сказать, какая перспектива по восстановлению байкальского омуля, по возможной отмене запрета. Мы должны провести дополнительно исследования, и в этом году уже начинаем, несмотря на все трудности. До 2021 года никаких решений приниматься не будет.

Парадокс, но столь жесткие запреты полностью торговлю байкальским омулем не остановили. Во всяком случае, в соседней республике. Его по-прежнему продают, и вполне законно — по квотам, которые имеют на его отлов коренные народы Сибири. Само собой, что таких разрешений сейчас выписывается много больше обычного, больше становится и самих общин. Эти квоты предложено отменить и заменить денежными выплатами, чтобы популяция омуля восстановилась быстрее. Будет ли это сделано? Сложно сказать, на совещании этого не решишь. Возможность таких ограничений будет изучена дополнительно, а решение будет принято после уточнения запасов омуля, которое начнется в этом году.

Все больше мальков омуля выпускают в Байкал

И все же, похоже, что жесткие меры, как тяжело они не ударили по рыбакам из поселков на берегу озера, постепенно приводят к нужному результату. Охрана мест нереста рыбы позволила достичь рекордные закладки икры на инкубацию.

Три года назад в подчинение Главрыбвода, который занимается восстановлением запасов водных биоресурсов, были переданы три омулевых рыборазводных завода в Бурятии. В 2016 году в озеро выпустили 55 миллионов штук мальков, в 2017 году – 91,2 миллиона, а в 2018 году - 500 миллионов штук икры. Это невероятно много, достаточно, чтобы получить больше 400 миллионов штук молоди. Причем чаще всего отнерестившуюся рыбу выпускают в Байкал. Через два года, в 2021 году, два завода пройдут реконструкцию и увеличат мощности до 2 миллиардов личинок омуля в год, сообщает пресс-служба Росрыболовства.