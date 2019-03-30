Развитие туризма в Восточной Сибири обсудили на Международном туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале»

28 марта в выставочном центре «Сибэкспоцентр» в рамках 22-й Международной туристической выставки «Байкалтур» состоялся Международный туристический форум «Время отдыхать на Байкале». Организаторами Форума выступили Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», Байкальский банк-ПАО Сбербанк, Агентство по туризму Иркутской области.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, выразив благодарность в адрес партнеров – участников Форума, отметил, что идея его проведения возникла ввиду заинтересованности бизнес-сообщества в обсуждении актуальных и перспективных вопросов развития туризма на территории региона в рамках презентации Иркутской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в декабре прошлого года.

Во время пленарного заседания и работы отдельных секций представители государственной власти Иркутской области и Республики Бурятия, бизнеса, депутаты Государственной Думы, эксперты туристической индустрии, образовательные учреждения обсудили ряд важных проблем и вопросов, связанных с развитием туризма в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, экономической эффективностью отрасли, требованиями природоохранного законодательства, профессиональными стандартами для персонала в сфере туризма и гостиничных услуг, а также вопросы обязательной классификации средств размещения, высшей и средней школы в области профессионального образования, прикладного характера полученных знаний.

Формирование комплексного подхода к развитию в Восточной Сибири туризма, как перспективного, экономически эффективного вида деятельности, является важной и многосторонней задачей для представителей органов законодательной и исполнительной власти, предпринимательского сообщества, финансово-кредитных, образовательных организаций и других учреждений.

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