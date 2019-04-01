Вместо Таиланда - нары: трое иркутян инсценировали угон дорогих авто ради страховки КАСКО

- Помогите, у меня угнали машину! - с такими словами пришел в отдел полиции один из жителей Иркутска. Мужчина рассказал сыщикам, что оставил свою «Тойота Камри» на парковке одного из торговых центров города. Полицейские начали разбираться в произошедшем и… разобрались. Оказалось, на самом деле иномарку ценой более полутора миллиона рублей, никто не угонял.

Трое жителей Иркутска несколько раз инсценировали угон дорогих машин, ради получения страховки. Во время первой попытки, сотрудники службы безопасности страховой компании не поверили в спектакль аферистов и отказали им в выплате. Но уже со второго раза жулики все же «заработали» на КАСКО около полутора миллиона рублей. Опьяненные успехом, они решились еще на одно дело. Но сыщики раскрыли их замысел и повязали всю троицу.

- Они покупали документы на дорогие, но сгоревшие и аварийные иномарки, чтобы по этим данным зарегистрировать другие машины, и застраховать их от угона, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Лидер был пойман, имея на руках билеты в Таиланд, но вместо этого вместе с подельниками отправился в изолятор.

Полицейские нашли у жуликов один из автомобилей, который они использовали в своих махинациях, а также более одного миллиона рублей наличными. Сыщики смогли собрать достаточно улик, чтобы передать дело в суд. В ближайшее время, он и вынесет приговор мошенникам, которым грозит до 10 лет лишения свободы.