В Иркутской области появятся мини-ЦБК

На предприятиях, входящих в национальную ассоциацию лесопромышленников «Русский лес», построят мини-целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) с производственной мощностью до 36 тысяч тонн в год. Стоимость реализации одного проекта составит 22 млн долларов, сообщила вице-президент ассоциации Маргарита Ли в рамках Красноярского экономического форума.

По ее словам, строительство и запуск в непосредственной близости от лесопереработки мини-ЦБК позволит не зависеть от потребностей и планов существующих целлюлозно-бумажных комбинатов, являющихся одним из основных потребителей щепы. Появится возможность самостоятельно решать вопрос утилизации отходов лесопереработки экономически оправданным способом, путем производства целлюлозы и картона - продуктов с высокой добавленной стоимостью, имеющих огромный спрос на мировом и внутреннем рынке.

Срок проектирования мини-ЦБК составляет 9 месяцев, срок строительства - 1 год. Проект может быть реализован в течение двух лет и заработать на полную мощность в течение трех лет.

- Прежде всего, проект «Мини-ЦБК» позволяет решить вопрос утилизации отходов лесопереработки, что на сегодня является весьма актуальным и даже болезненным практически для всех деревообрабатывающих предприятий. Завод также предполагает отсутствие того объема отходов и выбросов, который дают предприятия с производственной мощностью более 500 тысяч тонн. Разработанная модель мини-ЦБК использует технологию бисульфитной варки без применения отбелки с замкнутой системой водоснабжения, упариванием, сушкой черного щелока и получением лигносульфонатов, - отмечает Маргарита Ли.

По словам вице-президента ассоциации «Русский лес» Маргариты Ли, сегодня, имея колоссальные запасы лесного фонда (25%), Россия занимает всего лишь 8-е место в мире по производству целлюлозы. При этом потребность в целлюлозе растет на протяжении последних 15 лет.

- Мировой спрос на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности составляет 440 млн тонн. К 2030 году ожидается его прирост на 30% - до 572 млн тонн. Целлюлоза, картон, бумага - продукты с высокой маржинальностью и конкурентоспособностью на мировом рынке. Новый проект «Мини-ЦБК», реализованный при каждом лесоперерабатывающем предприятии, позволит не только увеличить объемы производства и экспорта продукции, ее долю на внутреннем рынке в рамках программ импортозамещения, но и решить вопрос утилизации отходов деревообработки и даже в какой-то мере снять острую необходимость в строительстве новых крупных ЦБК, имеющих, как правило, целый ряд негативных экологических последствий и требующих больших инвестиционных вложений, - отметила вице-президент ассоциации «Русский лес» Маргарита Ли.