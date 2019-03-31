Алексей Соболь: Жизнь на берегах священного озера должна быть комфортной

В Иркутске в рамках 22-й Международной туристской выставки «Байкалтур» прошел бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале».

Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Агентство по туризму Иркутской области, Байкальский банк - ПАО Сбербанк.

К участию в форуме приглашены ведущие эксперты туриндустрии России, руководство Агентства по туризму РФ, депутаты Государственной Думы, представители власти Иркутской области и Республики Бурятия, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири и бизнес-сообщества, туроператоры.

Фото: Андрей Федоров

В рамках форума состоялось пленарное заседание. На дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы развития туризма в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории; рассматривались экономическая эффективность отрасли и особенности создания сельских гостевых домов с учетом требований природоохранного законодательства. Отдельным блоком были вынесены вопросы обязательной классификации средств размещения, проблемы профессионального образования, профстандарты для персонала в сфере туризма и гостиничных услуг.

Участники форума распределились по секциям: «Экономические последствия законодательных противоречий по охране озера Байкал», «Кадры решают все!», «Финансовые инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства», «Курс на качество в гостиничной деятельности». Спикерами и экспертами выступили представители власти и бизнеса.

Фото: Андрей Федоров

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на открытии выставки «Байкалтур» отметил, что эта экспозиция представляет Байкальский регион как перспективную территорию для развития туризма, спорта и отдыха, презентует потенциал туристских возможностей регионов России, в частности, Сибири и Дальнего Востока, а также содействует развитию сотрудничества с туриндустрией стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Насыщенная деловая программа выставки создает самые лучшие условия для установления деловых связей и обмена опытом, - сказал Сергей Левченко. - Проведение такого мероприятия играет важную роль в создании и продвижении конкурентоспособного регионального туристического продукта, формировании представления об Иркутской области как об интересном, комфортном и безопасном туристическом направлении.

Фото: Андрей Федоров

Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области, обратила внимание на то, что значительную часть экспозиции заняли стенды муниципальных образований Приангарья и областных учреждений культуры.

- Выставка рассчитана не только на представителей туристической сферы и бизнеса, но и на обычных жителей и гостей нашей области. Каждый год появляются новые предложения и направления для туристов. И им даже не обязательно ехать куда-то далеко. Интересный и полезный отдых можно найти совсем рядом, - отметила Екатерина Сливина.

Фото: Андрей Федоров

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, обращаясь к участникам бизнес-форума «Время отдыхать на Байкале», подчеркнул, что развитие туризма может внести гораздо больший вклад в экономику Иркутской области и Республики Бурятии.

- Созданная на Байкале инфраструктура пока оставляет желать лучшего, - констатировал Алексей Соболь. - Это касается как гостиничного фонда и транспортного обслуживания, так и уровня сервиса в целом. Поэтому, осознавая все существующие проблемы, необходимо приложить усилия к их решению.

Фото: Андрей Федоров

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» напомнил, что темы, которые нашли отражение на проведенном в рамках выставки форуме «Время отдыхать на Байкале», были предложены в декабре прошлого года, во время презентации Иркутской области в Торгово-промышленной палате России.

- Секция, где рассматривались вопросы Байкала, вызвала неподдельный интерес. Дискуссия получилась жаркой, и было решено продолжить ее в Иркутске, - рассказал Алексей Соболь.

Президент Союза «ТПП ВС» отметил серьезное представительство нынешнего форума - депутаты Госдумы РФ, эксперты федерального уровня.

Фото: Андрей Федоров

- Мы рассмотрели вопросы развития туристической отрасли и в целом развития инфраструктуры, - отметил Алексей Соболь. - Изучались предложения по изменению федерального законодательства, которые бы позволили создать более комфортные условия для бизнеса и, конечно же, для людей, которые живут на берегах Байкала. Итогом мероприятия станут рекомендации и предложения, которые направят в Государственную Думу РФ и правительство Иркутской области. Надеемся, что этот форум не станет разовым событием, и будет продолжен. Байкал - колоссальный туристический ресурс, и надо сделать все возможное, чтобы продвигать бренд Байкала не только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами.

Фото: Андрей Федоров

В структуре Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири действует комитет по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности.

Его председатель Марина Григорьева в рамках форума «Время отдыхать на Байкале» отметила, что главная проблема сегодня заключается в отсутствии законодательной базы для создания на берегах священного озера современной инфраструктуры: дорог, очистных сооружений, экологичных теплоисточников, полигонов твердых бытовых отходов.

- Этот комитет один из самых активных, - подчеркнул Алексей Соболь. - Его представители, как и наша Палата в целом, являются связующим звеном между бизнесом и властью. Получается заинтересованный диалог. Но сегодня мы говорим не только о бизнесе, а о том, чтобы жизнь на берегах Байкала стала в целом более комфортной, чтобы наш регион отличался инвестиционной привлекательностью и высоко позиционировался не только в России, но и за рубежом.

Фото: Андрей Федоров

НАША СПРАВКА

В XXII Международной туристской выставке «Байкалтур» приняло участие более 90 компаний из Южной Кореи, Монголии, Китая, Кыргызстана, Иркутской области, Забайкальского и Приморского краев, Республики Бурятия, городов Севастополь, Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск. Экспоненты представили разные направления туризма, например медицинский, гастрономический, образовательный, деловой, событийный, активный и другие.

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