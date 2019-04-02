2019-04-02T06:51:13+03:00
Происшествия

В Иркутске лейтенант полиции задержала вора, узнав его по ориентировке

Дознаватель МВД Екатерина Васильева заметила подозрительного мужчину, похожего на розыскиваемого грабителя и выследила его
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Серийного грабителя поймали в Иркутске.Серийного грабителя поймали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске поймали 23-летнего местного жителя, которого подозревают в серии ограблений. Одной из его жертв, стала продавец магазина в Ленинском районе областного центра. Незнакомец, войдя в салон, пожаловался, что его сотовый якобы разрядился и попросил у доверчивой иркутянки телефон. Но как только гаджет оказался в его руках, мужчина сбежал. Однако вор не учел, что его лицо попало в камеры видеонаблюдения, так что полицейские без труда смогли составить ориентировку.

- По пути на службу, дознаватель Екатерина Васильева заметила возле ломбарда подозрительного мужчину, похожего по описанию на розыскиваемого грабителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Лейтенант проследила за ним и задержала, после чего передала оперативникам.

Лейтенант Екатерина Васильева узнала вора по описанию и задержала преступника. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Лейтенант Екатерина Васильева узнала вора по описанию и задержала преступника.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во время осмотра у него нашли еще два украденных сотовых, гаджеты общей стоимостью 50 тысяч рублей он похитил всего несколько часов назад в одном из магазинов Куйбышевского района Иркутска. 23-летнего ранее судимого местного жителя уже передали сыщикам, оказалось, что он освободился из колонии всего две недели назад. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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