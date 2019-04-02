МЧС предупреждает: в Иркутской области 3 апреля ожидается снег, метели и сильный ветер

Спасатели предупреждают жителей Иркутской области об ухудшении погоды. Особенно внимательными, просят быть автомобилистов. По прогнозам синоптиков, 3 апреля местами по области ожидается западный, северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, северо-западных и центральных районах порывы от 18-23 м/с. А 4 апреля сила ветра будет колебаться от 13 до 18 м/с

-С 3 по 5 апреля на дорогах Иркутска и региона возможна гололедица и снежный накат, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Водители, развивая скорость, учитывайте погодные и дорожные условия. Соблюдайте дистанцию и проявите особую бдительность на перекрестках и пешеходных переходах.

Кроме того, спасатели напоминают, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья лавиноопасная ситуация. Туристам советуют не выходить на горные тропы до улучшения погоды.

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