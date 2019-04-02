Самолет, гастроли, съемки, снова самолет, - в таком режиме живут участники тревел-шоу "Мама Раша". Вот и в Иркутск команда прилетела, уже сутки находясь без сна и отдыха, зато в хорошем настроении и готовая к новым приключениям. Певца, солиста балета «Тодес» Влада Соколовского и резидента , создателя дуэта «Сестры Зайцевы» Романа Юнусова, а также всю съемочную команду сибиряки встретили радушно. Сначала прием у мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, а затем квест на ледоколе Ангара.

- Ребят очень заинтересовала история нашего герба и происхождение зверя Бабра, - рассказал Дмитрий Бердников мэр города Иркутска. - Артисты решили за 6 дней добраться до самой северной точки Байкала - города Северобайкальска, но оказались неподготовленными. Я чем смог, тем помог. Подарил Владу берцы, Роману - шапку. Теперь за ребят спокоен. Уверен, съемки на Байкале пройдут отлично.

Певец Влад Соколовский и резидент «Соmedy Club» Роман Юнусов снимают на Байкале тревел-шоу

И процесс уже начался! Первая локация - 130 квартал, возле мифической скульптуры Бабра, а после участники отправились в Листвянку.

- По пути мы решили заехать на оленью ферму, которая находится в десяти километрах от Листвянки, - поделилась с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске шеф-редактор тревел-шоу "Мама Раша" Лиза Гамбург. – Нас это место поразило! Насколько там все естественно, натурально, как в обычной среде обитания! Покормили оленей и поехали дальше. Правда, без приключений не обошлось. Ехали на микроавтобусе, но он застрял в грязи, пришлось пересаживаться в джип. Но в команде семь человек, а в авто входило только пять, двое путешествовали в багажнике.

Когда все-таки съемочная группа добралась до Листвянки, в воздухе снова раздалось: "Камера! Мотор! Снято!

- В Листвянке мы снимали небо, - продолжает Лиза Гамбург. – Влад Соколовский смотрел на звезды, словно зачарованный. Мы разглядывали небосклон через телескоп и Влад все повторял: «Это просто фантастика!». Еще его сильно впечатлил сам Байкал. Волны, застывшие под толщей льда. Говорит, что такого чуда нигде не видел.

Сегодня команда тревел-шоу на хивусах отправится в Северобайкальск.

Певец Влад Соколовский и резидент «Соmedy Club» Роман Юнусов снимают на Байкале тревел-шоу

- Цель нашей программы - популяризация туризма в России, - добавляет Лиза Гамбург.

- Причем изюминка в том, что мы снимаем неизведанные маршруты. Такие, где обычно нога простого обывателя не ступает. Показываем такие места, от красоты которых с ума можно сойти. Передача строится именно на том, что известные люди путешествуют по неизведанным местам и рассказывают о своих впечатлениях от первого лица в своем блоге. У нас задействовано очень много знаменитостей - звезды, блогеры, ди-джеи.

Кстати, пилотную серию проекта сняли осенью прошлого года на Кольском полуострове. Байкал, можно сказать, - официальный старт тревел-шоу. Далее из Северобайкальска команда отправится в Якутию. Там звездными экспертами станут актер, кинорежиссер Никита Джигурда и актриса Юлия Топольницкая, снявшаяся в клипе про лабутены группы "Ленинград". Так же в программе - неизведанные маршруты Арктики, Камчатки, Алтая и других регионов России. Всего продюсеры намерены выпустить 12 серий. На экраны «Мама Раша» выйдет в сентябре.