Запрет на строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук – победа россиян над чьими-то финансовыми интересами. Так считает иркутский музыкант, автор песен Артем Галанов. Этому событию он посвятил очередное свое творение – песню о Байкале «Любовь сильнее власти». К песни – и клип. Его кадры наполнены живописными видами озера. Съемки велись в бухте Ая, а также в Иркутске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/700704" frameborder="0"></iframe> Любовь сильнее власти: иркутский музыкант Артем Галанов написал песню о Байкале.Предоставлено "КП"

- Изначально у меня была задумка устроить акцию по защите Байкала в поселке Листвянка прямо на льду, - говорит Артем. - Но из-за жаркой погоды лед уже сильно подтаял и нам не разрешили на него выходить. Поэтому мы решили провести флэшмоб на набережной Иркутска. Собралось около трехсот человек. Мы встали в форму сердца, а квадрокоптер вел съемки с высоты птичьего полета.

Автор хотел показать, что если объединиться всем вместе, то можно решать серьезные проблемы. А в названии «Любовь сильнее власти», по словам Артема, последнее слово не про правительство, а про тех, кто властью опьянен. Ведь много кто ставит свои интересы выше остальных и готов нанести непоправимый вред природе, чтобы получить прибыль. Поэтому музыкант решил выразить свою гражданскую позицию через текст и музыку. Говорит, что очень радовался, когда стройку признали незаконной и остановили. Галанов следит за политикой и сочиняет злободневные песни, в которых высказывает свое отношение без купюр.

Кстати, несколько месяцев назад Артем в буквальном смысле прославился на всю Россию благодаря своему клипу и песне «Путина портрет». Он разместил ролик на своем ютуб канале. На следующий день иркутянин проснулся знаменитым. Его стали приглашать на разные ток-шоу.

- Я из простых людей. Поэтому пишу о простых людях, о ситуациях, которые вижу, - размышляет Артем. - Идеи для песен мне часто приносят друзья или просто случайные люди - поэтому мои песни народные.