2019-04-02T12:14:03+03:00
Общество

Любовь сильнее власти: иркутский музыкант Артем Галанов написал песню о Байкале

Автор песни «Путина портрет» спел про остановку строительства завода в Култуке [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Любовь сильнее власти: иркутский музыкант Артем Галанов написал песню о Байкале. Фото: со страницы Артема Галанова в инстаграм.Любовь сильнее власти: иркутский музыкант Артем Галанов написал песню о Байкале. Фото: со страницы Артема Галанова в инстаграм.
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Запрет на строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук – победа россиян над чьими-то финансовыми интересами. Так считает иркутский музыкант, автор песен Артем Галанов. Этому событию он посвятил очередное свое творение – песню о Байкале «Любовь сильнее власти». К песни – и клип. Его кадры наполнены живописными видами озера. Съемки велись в бухте Ая, а также в Иркутске.

Любовь сильнее власти: иркутский музыкант Артем Галанов написал песню о Байкале.Предоставлено "КП"

- Изначально у меня была задумка устроить акцию по защите Байкала в поселке Листвянка прямо на льду, - говорит Артем. - Но из-за жаркой погоды лед уже сильно подтаял и нам не разрешили на него выходить. Поэтому мы решили провести флэшмоб на набережной Иркутска. Собралось около трехсот человек. Мы встали в форму сердца, а квадрокоптер вел съемки с высоты птичьего полета.

Автор хотел показать, что если объединиться всем вместе, то можно решать серьезные проблемы. А в названии «Любовь сильнее власти», по словам Артема, последнее слово не про правительство, а про тех, кто властью опьянен. Ведь много кто ставит свои интересы выше остальных и готов нанести непоправимый вред природе, чтобы получить прибыль. Поэтому музыкант решил выразить свою гражданскую позицию через текст и музыку. Говорит, что очень радовался, когда стройку признали незаконной и остановили. Галанов следит за политикой и сочиняет злободневные песни, в которых высказывает свое отношение без купюр.

Кстати, несколько месяцев назад Артем в буквальном смысле прославился на всю Россию благодаря своему клипу и песне «Путина портрет». Он разместил ролик на своем ютуб канале. На следующий день иркутянин проснулся знаменитым. Его стали приглашать на разные ток-шоу.

- Я из простых людей. Поэтому пишу о простых людях, о ситуациях, которые вижу, - размышляет Артем. - Идеи для песен мне часто приносят друзья или просто случайные люди - поэтому мои песни народные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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