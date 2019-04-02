Житель Томской области совращал 11-летнюю девочку из Бурятии через соцсети

Незнакомый мужчина, без штанов, и в развратных позах, - таких фотографий родители 11-летней школьницы из Северобайкальска никак не ожидали увидеть в компьютере дочери. Они решили проверить, что скачивает, ребенок из интернета. Дома был установлен специальный ограничитель, однако порой и они дают промахи - пропускают файлы содержания 18+.

Ошарашенные родители начали расспрашивать дочь, как такой контент мог попасть в ее компьютер. И тогда узнали правду…

- Это Эдик (имя изменено – прим. Ред.), мы с ним переписываемся с сентября, - честно рассказала девочка. – Фотографии он прислал.

Родители немедленно обратились в полицию и в Следственный комитет. Вычислить совратителя оказалось не так просто. Имя и фамилия в соцсетях, разумеется, оказались вымышленными. Но по IP-адресу все-таки удалось его установить. Подозреваемым оказался житель Томской области. СК Бурятии связались с коллегами из Томска. На его задержание приехала следственно-оперативная группа и бойцы ОМОНа.

- В доме подозреваемого нашлось огромное количество материалов порнографического характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – У мужчины изъяты жесткий диск компьютера, а также ноутбук и мобильный телефон. Сейчас их содержимое изучается специалистами.

На допросе в отделении полиции подозреваемый признал свою вину. Есть версия, что от его действий пострадала не только 11-школьница из Бурятии. Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об этапировании в Бурятию для участия в следственных экспериментах. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.