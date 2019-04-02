В аэропорту Иркутска ввели новые правила парковки

Внимание, жители и гости Иркутска! В воздушной гавани областного центра ввели новые правила парковки. Теперь весь процесс оплаты за стоянку стал полностью автоматическим. Чтобы оставить свой автомобиль нужно воспользоваться одним из пяти специальных терминалов, которые установили на выезде с парковки.

- Чтобы избежать заторов, пожалуйста, готовьте платежные карты и наличные заранее, - сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Как же теперь можно оставить свою машину на стоянке? Очень просто. Представители аэровокзала дают несколько полезных советов, о том, как действуют новые правила. Попасть на парковку можно по одному из двух въездов. У здания международных авиалиний теперь располагаются два выезда и один терминал оплаты. Если там скопилась очередь, то можно воспользоваться выездом у здания внутренних линий. Но только в таком порядке, увы, но наоборот сделать не получится. У терминала внутренних линий поставили 4 выезда и столько же терминалов оплаты.

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