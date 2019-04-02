МАК назвал причины крушения Ми-8 в Иркутской области, в авиакатастрофе погибли три человека

Межгосударственный авиационный комитет назвал причины авиакатастрофы, которая произошла 2 сентября 2018 года в Иркутской области. Напомним, вертолет Ми-8 вылетел из Усть-Кута с тремя членами экипажа на борту – командиром воздушного суда, вторым пилотом и борт-механиком. Они должны были забрать группу экологов, которые проводили работы в труднодоступной горной местности. Но до места назначения Ми-8 не долетел. Судно врезалось в гору и разбилось. Никто из членов экипажа не выжил. И вот спустя 8 месяцев эксперты МАК озвучили итоги расследования причин авиакатастрофы. Они пришли к выводу, что командир воздушного судна потерял ориентировку в плохих метеоусловиях. При попытке разворота борт задел склон горы и потерпел крушение.

Фото: Наталья Вибе.

- Исходя из параметров полета, можно предположить, что командир не перешел на пилотирование по приборам, либо с ним не справился, - отмечается в окончательном отчете МАК. – Известно, что он прошел тренажерную подготовку по приборным полетам, но допуска к таким полетам у него не было.

По данным, опубликованным в отчете, 29-летний командир воздушного судна сдал все необходимые экзамены на высший балл. Еще одним фактором, который мог способствовать авиакатастрофе, авторы доклада называют недостаток систем метеонаблюдения в этой местности. Ближайшие станции, находились в 77 и 106 километрах от места крушения Ми-8. Поэтому у пилота не было актуальных данных о погодных условиях в месте, где планировалась посадка.

Ранее стало известно о том, семьи погибших летчиков получат около 2 миллионов рублей от страховой компании и еще 1 миллион от фирмы, которой принадлежало разбившийся вертолет.

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