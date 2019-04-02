Лариса Павлова: Работа депутатов Думы Братска направлена на развитие города

Подходит к завершению пятилетний срок работы Думы Братска VI созыва. Депутаты подводят итоги своей деятельности, проводят отчетные встречи с избирателями, рассказывают о том, что сделано, а что еще предстоит. О том, как строилась работа депутатского корпуса, какие принимались решения и как они повлияли на социально-экономическое развитие территории, в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM) рассказала председатель Думы Братска Лариса Павлова.

Председатель Думы г. Братска Лариса Павлова на радио "Комсомольская правда".

- Лариса Михайловна, VI созыв Думы города Братска заметно оживил законотворческий процесс. Какие законодательные инициативы вы можете выделить особо?

- Все решения, которые принимала и принимает Дума, направлены на социальную поддержку населения, решение экологических проблем. Также особое внимание мы уделяем вопросам здравоохранения и образования, постоянно поднимаем тему капитального ремонта многоквартирных домов… Словом, все, что сегодня волнует население, находит отражение в нашей работе.

Кстати, если говорить о капремонте, то сегодняшнее состояние дел в этой сфере нас не удовлетворяет. Жители платят исправно, собираемость взносов в городе высокая, и поэтому мы вправе рассчитывать на гораздо большие объемы работ и их высокое качество. Дума Братска предлагает создать в области еще одного регионального оператора капремонта, чтобы он занимался непосредственно северными территориями - по аналогии с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, зоны ответственности которых разделены на северную и южную.

У нас налажено тесное взаимодействие с Законодательным Собранием Иркутской области. По многим вопросам мы находим понимание и поддержку. После каждого визита в Братск депутатов регионального парламента принимаются серьезные решения. Так, с мертвой точки сдвинулся вопрос строительства детского сада в Порожском. Сейчас это дошкольное учреждение уже работает. И таких примеров можно привести довольно много.

- Какие главные приоритеты работы Думы северной столицы области?

- Основной наш приоритет - это, конечно, проблемы, которые обозначает население. Депутат - связующее звено между жителями и исполнительной властью. Люди выбирают депутата для того, чтобы он видел и слышал все, что волнует жителей. Кроме того, Дума контролирует реализацию различных программ. Сейчас, например, депутаты уделяют большое внимание проекту «Формирование комфортной городской среды». Он привнес в нашу жизнь много положительных моментов, но при воплощении тех или иных планов у горожан, депутатов, членов общественной комиссии по обеспечению реализации проекта на территории Братска возникает много вопросов, и депутаты организуют встречи, где обсуждаются темы благоустройства территорий.

- Как выполняются наказы избирателей? Есть ли конкретные примеры?

- Исполнение наказов - это не пример, а правило. Каждому депутату выделяется 1 млн рублей в год на реализацию наказов. Мэр Братска Сергей Серебренников и администрация поддерживают эту форму работы, направленную на благоустройство нашего города и более тесное взаимодействие с населением. Правда, в 1 млн рублей уложиться уже сложно, нужно эту сумму увеличивать, чтобы решать проблемы населения еще эффективнее.

Каждый депутат, встречаясь с жителями, составляет перечень вопросов, которые требуют внимания. В основном они касаются благоустройства, но в этом году, например, у нас есть наказ, направленный на обеспечение доступной среды для конкретной девочки-инвалида. В ее доме установят подъемник.

- Сегодня вопросы экологии выходят на первый план не только в Братске, но и во всей области. Какое участие в решении экологических проблем принимают депутаты?

- В Думе есть комиссия по экологии. В ее работе всегда принимает участие много общественников, заседания проходят довольно оживленно. Надо сказать, что за последние несколько лет в Братске в плане экологии произошли серьезные положительные изменения. Крупные промышленные предприятия занимаются модернизацией оборудования. Депутаты контролируют этот процесс, принимают участие в запуске новых очистных установок.

В 2018 году Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12 крупных промышленных центрах страны, включая Братск. В экологию северной столицы региона будет вложен почти 31 млрд рублей. Таких денег на эти цели не выделялось, наверное, никогда. И сейчас главная цель - правильно использовать эти средства и реализовать программу.

К экологическим вопросам относится и тема перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Дума Братска уделяет особое внимание реализации данной программы. В частности, мы намерены обратиться в правительство Иркутской области с предложением изменить формулу оплаты за вывоз мусора. По нашему мнению, начисление оплаты за вывоз ТКО должно производиться с каждого проживающего, а не с площади жилья.

Лариса Павлова на заседании Думы Братска, март 2019Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Можете ли назвать проблемы, которые VI созыву Думы Братска так и не удалось решить?

- Одна из острых проблем связана с ветхими домами. Людей переселили в новые квартиры, но возник вопрос: что делать с опустевшими строениями? Эта тема не вошла в программу переселения. На снос аварийного жилья средства не заложены нигде, а требуется свыше 70 млн рублей. Между тем дома периодически горят, в них собираются разные компании. Все это несет серьезную угрозу.

Депутатами Думы инициирован вопрос, который получил всестороннюю поддержку, о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Братска. 12 марта я приняла участие в совещании, проведенном региональным отделением Общероссийского народного фронта по этому вопросу. Есть много законодательных моментов, которые предстоит решить, намечены задачи на ближайший период. Нам необходимо сохранить леса вокруг нашего города и защитить их от рубок!

Важные вопросы, которые стоят на контроле у депутатов, - выделение земельных участков для многодетных семей, увеличение финансирования на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. Ведется планомерная работа по приобретению на вторичном рынке квартир для врачей, которые работают в областных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Братска. Также есть вопросы по увеличению объема, выделяемых Братску субвенций на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек.

- Лариса Михайловна, Дума Братска нередко поднимает вопросы несовершенства межбюджетных отношений. В чем их основная суть?

- Основная причина - несоответствие имеющейся финансовой обеспеченности и возложенных на муниципалитет полномочий. Например, финансирование расходов, связанных с отловом бездомных собак, идет за счет областного бюджета, а работы по организации отлова, транспортировке и содержанию животных возложены на муниципалитет. Выделенных средств явно не хватает. Из года в год объем финансирования уменьшается, что ставит под угрозу исполнение возложенных полномочий.

Отдельно отмечу, что действующая в настоящее время система межбюджетных отношений, в которой объемы межбюджетных трансфертов не распределяются полностью до начала финансового года, а уточняются отдельными «траншами» несколько раз в году в режиме «ручного управления», на основании методик, дописываемых на каждое отдельное изменение, не позволяет органам местного самоуправления обеспечивать планомерное исполнение бюджета, решать текущие проблемы местного хозяйства, не говоря уже о программах развития и долгосрочном планировании.

Другими словами, деньги до муниципалитетов доводятся во второй половине года. Потом нужно провести конкурсы. В итоге к работам на дорогах или по благоустройству удается приступить лишь в августе-сентябре. Учитывая погодные условия нашей северной территории, сделать все качественно и в срок просто нереально. Поэтому данный вопрос требует решения.

- Вы настроены на дальнейшую работу?

- Конечно. Нужно идти дальше. Мое жизненно кредо: все начатое нужно доводить до конца. Поэтому для меня очень важно продолжить решать проблемы, которые обозначают жители Братска. Люди видят происходящие в городе положительные изменения и хотят, чтобы заданный вектор сохранялся.

Думой VI созыва сделано многое. Вся эта работа проводилась совместно с мэром города и администрацией. Такое эффективное взаимодействие позволило решить целый ряд стратегических задач. Впереди новые цели, и нужно стремиться к их достижению.

- Как в своем плотном графике вы выделяете время на семью, на какие-то увлечения?

- У меня две дочки. Старшая учится во Владивостоке, по окончании вуза собирается вернуться в Братск. А с младшей у нас есть традиция: как только выдаются свободные выходные, мы сразу едем в деревню к моим родителям, общаемся, помогаем по хозяйству. Еще я обязательно выделяю время на занятия спортом. Но даже в тренажерном зале не удается не думать о работе. В голове постоянно крутятся мысли, как и что нужно изменить и улучшить.

- Братск для вас - это…

- Это легендарный город, город-труженик. Здесь я родилась и здесь начала трудовую деятельность - сразу после окончания медицинского университета стала работать врачом. В Братске моя семья и мои друзья. В этом городе меня восхищает все, особенно красота нашей природы. Из любой командировки возвращаюсь в предвкушении того, что увижу эту неповторимую суровую северную тайгу и этот город, где все пропитано духом героизма людей, построивших ГЭС, заводы и, конечно, дома, в которых мы сейчас живем и радуемся каждому дню.