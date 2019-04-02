В домах братчан всегда тепло

Отрасль ЖКХ начала формироваться в Братске в 1950 – 1960-е годы, когда строились крупнейшие предприятия города, ГЭС, создавался лесопромышленный комплекс. Точкой отсчета можно считать 7 декабря 1958 года. В этот день в Управлении строительства Братской ГЭС была создана городская жилищно-коммунальная контора.

Сегодня ЖКХ - важнейшая сфера жизнедеятельности Братска, одно из главных направлений работы городской администрации.

- В значительной мере именно ЖКХ определяет качество жизни в городе, - подчеркивает мэр Братска Сергей Серебренников. - Благополучие каждого дома, комфорт и настроение каждой братской семьи во многом зависят от надежной работы жилищно-коммунальной сферы, профессионализма и ответственности сотрудников ее организаций. Жители и гости Братска судят о городе в первую очередь по состоянию дорог, по работе дворников, которые рано утром очищают тротуары, площадки и дорожки к подъездам. И когда в домах братчан тепло даже в самые суровые морозы, когда водоснабжение города надежно обеспечено, мы понимаем, что за этим стоит ежедневный труд работников организаций коммунального комплекса. Именно они обеспечивают условия для стабильной жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ, объектов культуры и спорта. Поэтому без преувеличения можно сказать, что ЖКХ - это стратегически значимая отрасль, одна из основ стабильной жизни города.

Вплоть до 2004 года жилье в городе обслуживали три крупных муниципальных предприятия. Затем на их базе в рамках госреформы ЖКХ были созданы управляющие организации. Это позволило городу успешно участвовать во всероссийских проектах «Реформирование муниципальных финансов» и «Реформа ЖКХ в России», привлекать инвестиции, а также выполнить условия для получения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.

Сейчас в Братске работают 14 управляющих организаций, в том числе одна муниципальная. Они обслуживают 1780 многоквартирных домов высотой от 2 до 14 этажей; более 900 лифтов. Самые крупные УК Братска - «Жилищный трест», «ПКК» и «Гидростроитель». На них приходится около 90% МКД города.

Подрастают и новые УК. В частности, уверенно набирает вес «Эверест». Сегодня УК - динамично развивающиеся компании. Они широко применяют современные компьютерные технологии. Как пример, больше 10 лет назад исчезла профессия «лифтер»: сейчас лифты обслуживают с помощью компьютерного диспетчерского контроля. А аварийные службы внедряют передовые методы работы с населением.

Еще одно направление - информирование жильцов по всем вопросам управления, содержания и ремонта МКД через интернет-сайты, в том числе и в формате «Вопрос - ответ». В конце прошлого года в Братске впервые было подписано соглашение между городской администрацией и управляющими организациями. Необходимость документа продиктована высокой социальной значимостью для Братска работы УК, их тесным взаимодействием с городской властью в сфере ЖКХ и благоустройства.

- Братск большой город. Он требует постоянного внимания и слаженной работы, - говорит Сергей Серебренников. - Соглашением мы закрепляем наши полномочия, совместные мероприятия и виды работ, которые управляющие компании будут выполнять. Это позволит администрации и управляющим компаниям работать эффективно. Наша общая задача в том, чтобы Братск был комфортным, чистым и уютным.

На фоне других городов России Братск выделяется активным привлечением инвестиций на решение важных городских задач за счет участия во всероссийских проектах. При этом органы местного самоуправления и УК действуют в одной связке, преследуя единую цель - улучшение жизни братчан.

Безусловная победа Братска в плане привлечения инвестиций - участие города в совместном проекте Правительства РФ и Международного банка реконструкции и развития «Реформа ЖКХ в России». В конкурсе Братск занял первое место и стал единственным городом-участником, расположенным вне европейской части России. Проект «Реформа ЖКХ в России» позволил Братску привлечь свыше 366,8 млн рублей инвестиций. На эти средства 221 многоквартирный дом Центрального района перевели на закрытую систему тепло- и водопотребления. В домах заменили оборудование сетей в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), установили приборы учета и автоматизации. Кроме того, была создана централизованная диспетчерская система. Все работы завершены 30 сентября 2017 года.

Анализ потребления коммунальных ресурсов за 2018 год позволяет говорить о значительном экономическом эффекте проекта. Затраты на тепловую энергию и водопотребление снизились на 25% и 8% соответственно, расходы жильцов уменьшились на 2832 рубля на одного человека в год.

Также благодаря участию Братска в проекте «Реформа ЖКХ в России» в 2017 году муниципальное предприятие «Дирекция городской инфраструктуры» завершило работы по замене двух очередей канализационного коллектора в Центральном районе. Затраты составили 264,3 млн рублей.

Еще один важный проект, который позволил привлечь в город значительные средства из вышестоящих бюджетов, -«Формирование комфортной городской среды». В 2017 и 2018 годах в его рамках в Братске привели в порядок 125 дворовых территорий: установили детские и спортивные площадки, создали парковки, отремонтировали внутриквартальные проезды и т.д.

В прошлом году Братск занял 59-е место в рейтинге 150 городов России по уровню чистоты, значительно опередив Иркутск (90-е место) и Ангарск (73-е место). Рейтинг составлен порталом недвижимости Domofond.ru. Оценка отражает степень удовлетворенности жителей чистотой районов.