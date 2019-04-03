Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» проходит в Иркутске

Только представьте: 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки 10 деревьев, а они выделяют кислород для 30 человек, экономит 1000 кВт электроэнергии и 20 000 литров пресной воды! Вот коротко о том, почему каждый иркутянин должен принять участие в экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция всероссийская, проходит с 2015 года, но столица Приангарья присоединилась к ней впервые. Марафон уже стартовал, а продлится он до 27 апреля.

- С каждым годом все больше людей задумываются над проблемами экологии, - уверен руководитель проекта Сергей Скоробогатов. - Количество участников акции растет, и мы приняли решение проводить ее дважды в год по всей России. За четыре года нашей работы мы собрали 6 млн кг, а это, значит, что спасли 100 тысяч деревьев. Иркутск присоединился к проекту действительно впервые. Вывозить макулатуру в столице Приангарья будут с 24 по 27 апреля.

Кстати, проект – это еще и соревнование. Участвовать в нем могут учебные заведения, общественные организации, предприятия и компании. Каждой команде нужно собрать минимум 300 кг макулатуры. Это могут быть глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, упаковка, картон и другая полиграфическая продукция. Организаторы выберут победителей и наградят ценными призами.

- Хочу отметить, что участвовать может абсолютно каждый человек, дополняет Сергей.

К слову месяц назад «Комсомольская правда» завершила свою акцию по сбору макулатуры «Сохрани лес. Прочти книгу». Горожанам предлагали обменять свои старые запылившиеся журналы, газеты, исписанные тетрадки на уникальные издания из коллекций «КП», в том числе хиты - роман «Тайна трех государей», «Страна, за стол!» и издания для детей «Фиксики». Наибольший интерес это предложение заинтересовало школы города: 12 образовательных учреждений приняли участие в своеобразном конкурсе. За три месяца проекта собрали 9 тонн макулатуры. Экогероев наградили дипломами и дружеским чаепитием. И новая акция – не за горами! Стартует уже по традиции в декабре. Времени, чтобы подготовиться, вагон! Дерзайте!

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