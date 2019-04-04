Крупное ДТП в Ангарске: два человека погибли в столкновении трех автомобилей

Серьезная авария произошла вечером, 3 апреля на трассе Р-255 «Сибирь» под Ангарском. Водитель «Лады», поворачивая, не убедился в безопасности маневра и создал помеху УАЗику, который ехал из Иркутска. После этого УАЗ занесло на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с седаном «Хендай». От удара «буханка» превратилась в груду искореженного металла.

- 61-летнего водителя и 24-летнего пассажира УАЗа с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Врачи боролись за их жизни, но спасти мужчин не удалось.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, больше в ДТП никто не пострадал. Полицейские уже нашли и опросили свидетелей аварии. Сейчас выясняются все подробности и устанавливается виновник.

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