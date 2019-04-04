В Иркутск прибыл военный эшелон с уникальной передвижной выставкой трофейного оружия и техники - «Сирийский перелом». На два часа перрон станции «Иркутск-Пассажирский» превратился в музей под открытым небом. Сибиряки с интересом разглядывали трофеи, а посмотреть было на что. Например, советский танк Т-55 МВ, турецкий БМП ACV-15, минный трал, беспилотники и десятки образцов оружия – от холодного до огнестрельного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/701126" frameborder="0"></iframe> «Сирийский перелом» в Иркутске: сибирякам показали трофейную технику и оружие террористов.Экскурсоводы во всех деталях рассказали иркутянам об экспонатах выставки "Сирийский перелом"Юлия ПЫХАЛОВА

Агитпоезд встречали сотни иркутян. Среди почетных гостей был и знаменитый Моисей Вишняков – ветеран Великой Отечественной войны. Он уже в 23 года, возглавил диверсионно-истребительный отряд из 135 человек. Пройдя всю войну, он был отмечен за свои фронтовые подвиги множеством наград. Кстати, в прошлом году Моисею Сергеевичу исполнилось 100 лет. Но полковник в отставке даст форму любому молодому!

- В свое время мы защитили нашу Родину и наш народ, - обратился к собравшимся Моисей Вишняков. – Так будьте же достойны наших отцов. Желаю всем здоровья, счастья и семейного благополучия.

Патриотическое мероприятие посетили и ветераны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также иркутянами показали работы военных художников и фотографов. Кроме того, прямо на вокзале развернули пункт отбора на военную службу по контракту. Парням рассказали, куда они могут отправиться служить, какие условия предлагаются.

Посмотреть на выставку "Сирийский перелом" в Иркутске пришли от мала до велика.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Иркутска передвижная выставка отправится в Красноярск. Напомним, что Министерство обороны РФ приурочило патриотическую акцию «Сирийский перелом» к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав отправился в путь с Казанского вокзала в Москве 23 февраля, а свое путешествие завершит на станции Кубинка 27 апреля, посетив 60 городов России.

Иркутяне с большим интересом слушали рассказы военных о трофейной технике.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трофеи по-настоящему боевые.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На два часа перрон станции «Иркутск-Пассажирский» превратился в музей под открытым небом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скоро боевая техника террористов станет частью музея трофеев в подмосковной Кубинке.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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