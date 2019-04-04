Тотальный диктант 2019 в Иркутске 13 апреля пройдет на колесе обозрения

Акция «Тотальный диктант» 2019 в Иркутске набирает обороты, ведь в этот раз она пройдет в городе уже в 9-й раз. Организаторы уверены, прошлогодняя планка в 2 тысячи участников будет преодолена. Уже сейчас подано почти 500 заявок. И если раньше текст можно было написать только в университетах, то сегодня список мест внушителен. Тринадцатого апреля 25 общественных пространств готовы принять желающих проверить свою грамотность. Новинка этого года – колесо обозрения на острове Конный.

- Все места на колесе обозрения были забронированы буквально в первый день регистрации 1 апреля, - рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске организатор акции Людмила Добосова. – Но скажу, что это не простая задача для пишущих. За время написания, а это полтора часа, колесо обозрения совершит четыре полных оборота.

Всего из 24 кабинок будет занято 10, в целях безопасности. В каждой будет сидеть по три участника и лектор. А вот отвлекут ли красивый вид на город и чувство полета участников от самого процесса написания диктанта – узнаем по результатам. Кстати, в этом году им предстоит написать текст по одному из произведений российского литературного критика Павла Басинского. Какой именно это будет рассказ или повесть станет известно за несколько дней до «Тотального диктанта». Тогда же станут известны имена чтецов. В акции могут участвовать абсолютно все желающие, вне зависимости от возраста. Но, организаторы отмечают, что основная аудитория в основном женщины от 25-50 лет. Но и сильный пол нет, нет - да и пробует свои силы в правописании. Так что, на акции Тотальный диктант 2019 в Иркутске ждут всех желающих.

- Я помню, один участник на бумажке с диктантом написал: «Только не ставьте двойку! Я поход на диктант жене в нарды проиграл», - смеется Людмила. – Кто-то стихи пишет, кто-то рисунки оставляет. Кстати, тот мужчина получил хорошую оценку.

Иркутяне будут писать только первую часть текста. Это связано с разницей в часовых поясах. Всего произведение разделили на четыре равные части. Работы проверят к следующему четвергу, а в пятницу 19 апреля будет «разбор полетов». Как всегда специалисты оценят не только грамотность, но и нелепые ошибки, и самый красивый почерк.

Начнется диктант одновременно на всех площадках в субботу 13 апреля в 13 часов дня. Кстати, регистрироваться нужно только на маленькие локации, вроде тематических кафе или того же колеса обозрения. В аудитории вместимостью более 500 человек – вход свободный.

И еще на заметку любителям необычных мест. Произведение под диктовку можно написать также на свежем воздухе на ледоколе Ангара. А еще в культурно-просветительском центре в поселке Анга - далеко, но зато можно совместить приятное – экскурсию к святыне, с полезным. И, конечно, напомним, что больше всего участников, по традиции, ожидают на факультетах в ИГУ – на филфаке и биолого-почвенном. Также жители Свердловского района, наверняка, оценят, что в 2019-ом впервые диктант проведут в новой школе №19.

КОНКРЕТНО

Где писать Тотальный диктант 2019 в Иркутске

Поупражняться в орфографии и пунктуации можно будет в следующих местах:

1. Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (Ленина, 8) – самая большая площадка в городе, вместимость 800 человек. Регистрация не нужна.

2. Биолого-почвенный факультет ИГУ (Сухэ-Батора, 5) Регистрация не нужна.

3. Музей-ледокол Ангара (Маршала Жукова, 36а ) - осталось 3 места. Регистрация нужна.

4. Астрономическая обсерватория ИГУ (Советская, 119а) - осталось 19 мест. Регистрация нужна.

5. «Окно в Азию», экспозиционный отдел иркутского областного краеведческого музея (3 июля, 21) - осталось 31 место. Регистрация нужна.

6. Культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия Вениаминова (поселок Анга) Регистрация не нужна.

7. Школа № 69 (Летописца Нита Романова, 23) - осталось 142 места. Регистрация нужна.

8. Факультет сервиса и рекламы ИГУ (Лермонтова, 126) Регистрация не нужна.

9. Школа № 19 (Лермонтова, 279) Регистрация не нужна.

10. Музейная студия (Карла Маркса, 13) - осталось 30 мест. Регистрация нужна.

11. Музей Распутина В.Г. (Свердлова, 20) - осталось 23 места. Регистрация нужна.

12. Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых (Университетский микрорайон, 70) - осталось 44 места. Регистрация нужна.

13. Лицей № 1 (Воронежская, 2) Регистрация не нужна.

14. Иркутская областная юношеская библиотека имени И.П. Уткина (Чехова, 10) - осталось 57 мест. Регистрация нужна.

15. СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2 (Бульвар Рябикова, 13/1 ) Регистрация не нужна.

16. Иркутский техникум авиастроения и материалообработки (Мира, 14) Регистрация не нужна.

17. Колесо обозрения «Кругозор» (остров Конный, 5/2) – мест нет.

Со всеми площадками можно ознакомиться на официальном сайте «Тотальный диктант».

НА ЗАМЕТКУ!

Если нет возможности присутствовать на площадках, то в помощь – интернет. На официальном сайте totaldict.ru в разделе онлайн можно в режиме реального времени тоже написать текст. Для этого нужно только зарегистрироваться на портале, чтобы потом узнать результат. На это понадобится несколько минут.