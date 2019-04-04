Стрельба в Кутулике: пьяный местный житель ранил случайную прохожую

В небольшом поселке Кутулик в Иркутской области неизвестный ранил женщину. Как стало известно «КП» от местных жителей, ранее судимый мужчина хотел вломиться в один из домов на улице Вампилова, но его хозяйка в этот момент была на работе. Тогда, по словам очевидцев, нетрезвый дебошир начал палить из пистолета и ранил случайную прохожую, которая спешила в местный центр занятости.

Как рассказали свидетели произошедшего, хулигана уже задержали. А пострадавшую женщину доставили в больницу, где ее прооперировали.

Тем временем стали известны все подробности задержания стрелка. О пьяном дебошире полицейским рассказал водитель автомобиля, который случайно проезжал мимо. Оказывается, нетрезвый мужчина открыл пальбу и одна из пуль попала в женщину, которая находилась на переднем сидении машины. Через несколько минут инспекторы прибыли на место ЧП и увидели там мужчину с оружием в руках. Чтобы задержать его, один из полицейских дважды выстрелил в воздух и потребовал положить оружие и лечь на землю. Однако тот, попытался убежать. Полицейский догнал его и с помощью приемов борьбы обезоружил хулигана и задержал.

- Стрелком оказался 52-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Пострадавшей женщине оказывают медицинскую помощь.

Сыщики выясняют мотивы мужчины, также все подробности случившегося.

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