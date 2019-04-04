2019-04-04T07:22:09+03:00
Общество

Неврозы и апатия: как распознать, что у вас проблемы, и справиться с ними?

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Наталья Косякова, психологНаталья Косякова, психолог
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Как в современном ритме жизни - суете, работе, семейных хлопотах - найти время для себя, раскрыть в себе что-то новое и радоваться мелочам? Какие упражнения и методики помогут? Советы слушателям радио “Комсомольская правда” (91,5fm в Иркутске, 99,5fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) дала психолог Наталья Косякова.

Специалист поможет справиться с неуверенностью и низкой самооценкой, пережить кризисы, горе, потери смысла, быстро восстановиться после стресса и травмирующих событий. Прием Наталья Косякова ведет в студии здорового образа жизни «Стиль» в Иркутске. По адресу: ул. Волжская 51а. Звоните или пишите смс: 89149359880. Подробнее о специалисте: https://www.b17.ru/id180253/

Неврозы и апатия: как распознать, что у вас проблемы, и справиться с ними?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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