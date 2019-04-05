2019-04-05T05:23:33+03:00
Происшествия

Здание школы тушат в селе Казачинское, спасли 68 детей

Погибших и пострадавших нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Здание школы тушат в селе Казачинское, спасли 68 детей.Здание школы тушат в селе Казачинское, спасли 68 детей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В самом начале учебного дня, около 8.30 5 апреля в пожарную часть села Казачинское поступил сигнал о пожаре в здание местной школы. К моменту прибытия спасателей учителя вывели 68 детей. Огонь полыхал на крыше спортзала.

- Погибших и пострадавших нет, спустя 20 минут с начала тушения пожар был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Продолжается ликвидация открытого огня. Площадь пожара более 450 кв.метров.

На место происшествия выехали инспекторы и эксперты МЧС, которым предстоит выяснить причины пожара. Как уточнил в районном отделе образования, от огня пострадали спортзал и пищеблок. Учебные классы удалось отстоять, поэтому прекращать обучение школьников не будут. Пока местные власти решают, как кормить детей во время перемен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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