2019-04-05T11:45:23+03:00
Происшествия

На детской площадке в Ангарске 7-летний ребенок напоролся на кусок арматуры

Данил получил рваную рану и уже несколько дней находится в больнице [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На детской площадке в Ангарске 7-летний ребенок напоролся на кусок арматуры. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.На детской площадке в Ангарске 7-летний ребенок напоролся на кусок арматуры. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.
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С самого раннего утра воскресенья, 7-летний Данил из Ангарска просил папу отпустить его во двор поиграть с друзьями. Наконец, получив разрешение погулять на улице пару часов, мальчишка отправился на детскую площадку. Но неожиданно вернулся домой уже через 40 минут. Когда отец открыл дверь, ужаснулся. Сын, рыдая, стоял весь в крови.

- Начали с женой раздевать его, а у него на попе рваная рана, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске отец мальчика Александр Шламаков. – Оказывается, он бегал во дворе вокруг горки, споткнулся и упав напоролся на торчащий из земли обрезок металлической арматурины. Эти железячки остались от теннисного стола, который срезали лет 6-7 назад.

Место, где мальчик напоролся на арматуру. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

Место, где мальчик напоролся на арматуру. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

Прибывшие врачи доставили Данила в больницу. Рана мальчика оказалась серьезная, пришлось накладывать швы. Медики говорят, ребенок уже идет на поправку, но выпишут его только на следующей неделе. Ну а Александр сразу после ЧП вызвал полицейских, которые зафиксировали торчащие штыри. Уже на следующий день во двор приехали сотрудники управляющей компании, которые, наконец, срезали торчащую арматуру под корень.

- Я ведь и сам слежу за нашим двором, - говорит Александр. – Мы с соседями стараемся поддерживать там порядок. Высаживаем цветы летом. В управляшке говорят, если бы мы сообщили о торчащих штырях, то они сразу приехали бы и срезали. Но ведь эту арматуру даже видно не было никогда

Та самая арматурина. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

Та самая арматурина. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

Тем временем, ранением ребенка на детской площадке уже заинтересовался следственный комитет.

- Управляющую компанию проверят по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности», - подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Александр Шламаков же пока не собирается подавать в суд и требовать возмещения морального вреда.

На следующий день сотрудники управляющей компании срезали штырь. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

На следующий день сотрудники управляющей компании срезали штырь. Фото: предоставлено Александром Шламаковым.

- Врачи сказали, что затрат на лечение сына не требуется, - говорит Александр. – Но что будет дальше непонятно. Возможно, у Данила останется психологическая травма, ведь он сильно испугался. А вообще у меня главное желание, чтобы наш двор наконец привели в порядок. Ведь на три пятиэтажных дома у нас на детской площадке стоит одна деревянная горка. Плюс одно парковочное место всего на четыре машины. Вот и оставляют машины кто где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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