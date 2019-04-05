2019-04-05T12:05:27+03:00
Общество

Субсидированные билеты из Иркутска на рейсы в Санкт-Петербург и Сочи поступили в продажу

Жители Приангарья на субсидированных билетах из Иркутска сэкономят от 3 до 10 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Субсидированные билеты из Иркутска на рейсы в Санкт-Петербург и Сочи поступили в продажу.Субсидированные билеты из Иркутска на рейсы в Санкт-Петербург и Сочи поступили в продажу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Из Иркутска на черноморский курорт всего за 6800 рублей? Да еще и летом – в самый разгар сезона? Шутка? Вовсе нет. Новый субсидированный рейс открыли из столицы Приангарья в Сочи. Напомним, ранее Росавиация уже опубликовала список маршрутов, которые будут дополнительно профинансированы правительством. И один из авиаперевозчиков уже выпустил в продажу субсидированные билеты из Иркутска в Сочи и Санкт-Петербург. Первый самолет до черноморского побережья отправится 24 мая. А льготные билеты, кстати, уже в продаже.

– Сезон полетов субсидируемых рейсов – до 25 октября, - уточнили в кассах иркутского аэропорта. – Перелеты в Сочи будут выполняться по пятницам, а с 19 июня – еще и по средам, субботам и воскресениям. А в Петербург по понедельникам и четвергам.

За возможность пройтись по Эрмитажу или набережной Финского залива нужно будет заплатить всего 6300 рублей. Перелет до Сочи обойдется чуть дороже - 6800. В среднем иркутяне смогут сэкономить на путешествиях от 3 до 10 тысяч рублей. Прилично! Эти деньги можно будет потратить с большей пользой – на экскурсии, к примеру. Как же получить льготный билет?

Авиакомпания выделяет квоту до 30% льготных мест на каждый рейс. Поэтому если хотите успеть, заранее позаботьтесь об этом. Скидку на субсидированные билеты из Иркутск можно будет получить только в кассах аэропорта. Оформить все через интернет не получится, потому что вам потребуется предоставить набор документов, необходимых для получения субсидированного билета. Ведь льготу предоставят не всем, а только определенным категориям населения.

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на скидку

- дети и молодежь до 23 лет

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица

- инвалиды с детства II или III группы

- граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы

- члены многодетных семей

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Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений. Льготные категории граждан смогут купить билеты по более выгодной цене. (подробности).

Для жителей Иркутской области и Бурятии авиаперелеты стали дешевле. Расскажем, как сибирякам извлечь выгоду от субсидируемых и льготных билетов. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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