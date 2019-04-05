2019-04-05T12:50:49+03:00
Общество

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске

В 16-й раз ведущие визажисты Сибири проведут мастер-классы в Сибэкспоцентре [фоторепортаж]
Олег ФЕДОРОВ
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«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Парикмахеры спорят у кого из их моделей прическа выше, а воздухе пахнет лаком. Лучшие представители бьюти-индустрии, производители и поставщики оборудования материалов для салонов красоты собрались в иркутском Сибэкспоцентре на выставке «Индустрия красоты». В течение трех дней они будут показывать зрителям и друг другу свои умения и навыки в области модной стилистики.

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Магазины профессиональной и декоративной косметики представляют самые современные новинки продукции для красоты и здоровья. Здесь же можно познакомиться с последними коллекциями модных домов: одежда, обувь, аксессуары и бижутерия.

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тут же и поле битвы для мастеров ножниц и кисточек. В чемпионате «Baikal Beauty Expo» соревноваться мастера будут в шести направлениях. В ногтевом сервисе юниоры, мастера, а также дебютанты этого ремесла будут создавать ногти в образе клиента и делать дизайн натуральных ногтей гель-лаком.

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В парикмахерском искусстве мастера-визажисты научат всех желающих делать все виды причесок - от заплетания косичек, до создания оригинальной прически на выпускной или свадьбу. А в направлении парикмахеры/стилисты виртуозы имиджа создадут все остальное – полный модный образ, как для женщин, так и для мужчин. Кроме того, визажисты покажут свои портфолио, посвященные созданию вечернего макияжа.

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В соревнованиях по дизайну и упаковке оформители будут удивлять созданием оригинальных упаковок для подарков, а также создут красоту своими руками из нестандартных материалов. Ну а в моделировании взгляда покажут все, что связано с ресницами от наращивания до колорирования.

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Индустрия красоты» представит последние новинки мировой моды и дизайна в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мастер-классы по бьюти – искусству пройдут в Сибэкспоцентре до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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