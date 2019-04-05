Руководство ХК «Байкал-Энергия» о 4-м месте в чемпионате России: "Осенью вообще не верили, что попадем в полуфинал"

Не самый удачный сезон в истории иркутской «Байкал-Энергии» позади. Да, в этом году наша команда впервые за 4 года не сумела завоевать медали чемпионата России. Уступив в серии за бронзу «Уральскому трубнику», наши парни остановились в шаге от пьедестала, заняв непривычно низкое для себя 4-е место в Суперлиге. Конечно, у болельщиков команды накопилась масса вопросов к руководству клуба и игрокам.

И когда, если не сейчас, подводить итоги. Ведь уже через 3 месяца начнется подготовка к следующему сезону. По традиции поделиться своими эмоциями в студию радио «Комсомольская правда» в Иркутске» на 91,5 FM в нашу программу «Все хОКкей» пришли президент «Байкал-Энергии» Виктор Захаров, главный тренер Андрей Рушкин, игроки клуба Павел Дубовик и Иван Нечаев, а также пресс-атташе Борис Фоминых.

Гости программы "Все хОКкей" пресс-атташе "Байкал-Энергии" Борис Фоминых, хоккеисты Павел Дубовик и Иван Нечаев, ведущая Наталья Кравченко, президент клуба Виктор Захаров и главный тренер Андрей Рушкин (слева направо)Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Соглашусь, что год не слишком удачный, - говорит Виктор Захаров. - Но у нас строится другая команда. Появилось много новичков, которым нужно время, чтобы сыграться. Признаться, в начале сезона я вообще не верил, что с таким составом мы сможем выйти в полуфинал и бороться за бронзовые медали. В первых турах даже нижегородский «Старт» и новосибирский «Сибсельмаш» смотрелись лучше. Но ребята услышали мои слова о том, что в любом случае нужно ставить максимальные задачи и все же попали в четверку.

- Было ли у меня желание подать в отставку после того, как остались без медалей? - переспрашивает Андрей Рушкин. - Нет, в той ситуации, в которой «Байкал-Энергия» оказалась в прошлом году, когда клуб покинули лидеры, считаю, 4-е место - большое дело. Вероятность дойти и сыграть в полуфинале была минимальной. Осенью и я в это не верил.

В серии за бронзовые медали бело-синие уступили "Уральскому трубнику". Фото: Татьяна ГЛЮК.

Теперь иркутские болельщики ждут следующего сезона с небольшой опаской. Как всегда, всех волнует вопрос финансирования: будут ли у клуба деньги для приобретения сильных игроков, чтобы вновь можно было решать серьезные задачи? Пока же у нас только потери. Клуб уже покинули защитник Антон Филимонов, полузащитник Евгений Шадрин, форвард Артем Фероян. До сих пор не ясна ситуация с одним из лидеров обороны Виталием Денисовым, который показал себя во всей красе в прошедшем плей-офф. Борода, как ласково называют Виталия болельщики, взял время на размышление, продлевать ли контракт. К слову, недавно Виталий получил от фан-сектора бело-синих памятную статуэтку как самый любимый игрок 2019 года.

- На сегодняшний день никаких проблем с финансированием у клуба нет, - успокаивает Виктор Захаров. - Более того, в следующем сезоне у нас появится еще несколько спонсоров. А это значит, что общий бюджет клуба немного вырастет.

Великолепная четверка: Иван Нечаев и Борис Фоминых (в верхнем ряду), Андрей Рушкин и Павел Дубовик( в нижнем ряду.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь о хоккеистах, которых мы точно увидим в цветах иркутского клуба в сезоне 2019 - 2020. По словам руководства уже есть договоренности о продлении соглашений с Никитой Юрловым, Денисом Цыцаровым, Владиславом Кузнецовым, Русланом Тремаскиным и Антоном Шевцовым. А вот Игорь Вассерман, Алексей Чижов, Тимофей Безносов, Петр Захаров, как и Виталий Денисов, пока думают. У остальных парней действующие контракты. В то же время начались переговоры с потенциальными новичками.

- Что касается Виталия, то ему сделано новое предложение о продлении договора, - говорит Андрей Рушкин. - Он пока с ним не согласен. Но переговоры продолжаются. Можно назвать это торгом в хорошем смысле слова.

Кстати, в этом году в нашей команде начали больше игрового времени доверять молодым иркутским воспитанникам. Порох Суперлиги понюхали 20-летний Николай Иващенко, а 21-летний Иван Соловьев даже отметился первым голом в карьере. И наконец, начал раскрываться 22-летний Иван Нечаев. Пока для 81-номера это самый удачный сезон. Выдавать яркие матчи он начал после того, как в ноябре прошлого года у него родился сын Артем. Правильно говорят: когда спортсмен женится, сезон для него потерян, а когда появляется ребенок, все наоборот.

- Сезон тяжелый, сыгрываться начали уже к концу чемпионата, - говорит Иван Нечаев. - В серии за бронзу с «Уральским трубником» много сил и эмоций отдали первому выездному матчу, на ответный их уже не осталось.

Иван Нечаев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Игрок, который провел классный сезон, - это наш голкипер Григорий Лапин. Поговорка «Вратарь – это полкоманды» как раз про капитана «Байкал-Энергии». Весь чемпионат Григорий был, наверное, единственным спортсменом, к которому у болельщиков и тренеров не было ни одной претензии. Поэтому сейчас все гадают, что произошло с ним в ответном матче за бронзу, когда наш страж ворот неожиданно начал ошибаться и пропустил несколько глупейших мячей.

- В первой части чемпионата Григорий Лапин был великолепен, - подтверждает Андрей Рушкин, - и даже попал в расширенный список в сборную России на чемпионат мира в Швецию. Спад у него пошел как раз после того, как его отцепили от национальной команды в последний момент. Когда он пропустил эти простые мячи, я вызвал его на разговор и сказал: «Григорий, ты не должен расстраиваться. Ты выручал нас весь сезон, а эти ошибки не только твоя вина, но и всей команды».

Вратарь Григорий Лапин великолепно провел почти весь сезон, но допустил несколько ошибок в матче за бронзу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В следующем сезоне… ну, по крайней мере, следующей весной «Байкал-Энергия» планирует провести несколько домашних матчей в новеньком ледовом дворце «Байкал», строительство которого сейчас идет полным ходом. Сдадут арену на 6 тыс. зрителей к марту 2020 года, ведь с 29 марта по 5 апреля 2020 года в Иркутске пройдет чемпионат мира по бенди.

- Мы очень ждем этот дворца, - говорит Павел Дубовик. - Я, например, планирую в следующем году сыграть там на мировом форуме за сборную Казахстана.

Павел Дубовик.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И, конечно, было бы красиво, если перед стартом чемпионата мира «Байкал-Энергия» окропила свеженький лед новой арены шампанским в честь золота чемпионата России. Впрочем, любая медаль, завоеванная на только что открытой арене, запомнится иркутянам на всю жизнь. Время писать новую историю нашего хоккея с мячом!

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