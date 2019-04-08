2019-04-08T07:45:28+03:00
Происшествия

Неизвестные подожгли мусор на территории бывшего «Усольехимпрома»

Это уже тринадцатый пожар на заброшенной площадке в этом году
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Неизвестные подожгли мусор территории бывшего «Усольехимпрома».Неизвестные подожгли мусор территории бывшего «Усольехимпрома».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В пожарную службу Усолья поступил сигнал, очевидцы рассказали, что в очередной раз горит территория бывшего «Усольехимпрома». Неизвестные подожгли мусор в четырехэтажном заброшенном здании. Это произошло около 03.35 утром 8 апреля.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Огнем повреждены два помещения на втором и третьем этажах. Общая площадь пожара 36 кв.м.

По предварительной версии инспекторов МЧС, причиной ЧП стал поджог. Напомним, что это уже тринадцатый пожар на территории бывшего «Усольехимпрома» с начала этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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