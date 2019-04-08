Всемирная ночь тротуарной астрономии 2019 в Иркутске: в городе будут работать 10 площадок

Космос всегда манил человека. Его магия заставляла людей всей Земли создавать научные изобретения, инструменты для наблюдений, аппараты для полетов в неизведанное пространство. Первым в космос полетел советский летчик Юрий Гагарин. Сделал он это 12 апреля. С тех пор этот день известен во всем мире как День авиации и космонавтики. В Иркутске праздник отметят всемирной ночью тротуарной астрономии. Которая также пройдет и в других городах Приангарья и Бурятии. В этот раз она будет самой масштабной.

- В общей сложности при помощи Иркутского общества любителей астрономии организуем 23 площадки для наблюдений, - рассказал «КП» исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – 10 из них разместятся в Иркутске.

В прошлом году к акции впервые присоединились Ангарск, Шелехов, Братск и Усть-Илимск. В этот раз там также можно будет посмотреть в телескоп. Впервые примут участие в наблюдениях Алзамай, Байкальск, Куйтун, Листвянка, Мамоны и Пивовариха, а в республике Бурятия – посёлок Танхой. Акция пройдет с 20.00 до 23.00. Время одинаково для всех городов и поселков. Исключение только следующие: в Братске «ночь» пройдет 11 апреля, а в Байкальске – 13 числа.

- В это время мы сможем увидеть только Луну в первой четверти, - отмечает Павел Никифоров. – Это интересный объект. Мы посмотрим на нее в различные типы и виды телескопов с различными увеличителями.

Получится все, если погода будет благосклонна и небо не затянет облаками. Однако, по мнению астрономов – это не беда. Все равно узнаете много интересного и пообщаетесь с увлеченными людьми. К тому же у астрономов есть резервная дата для проведения «тротуарки». Если не повезет с погодой, телескопы установят 13 апреля. В Братске и Байкальске – 14-го.

Как отмечают в планетарии, космосу все возрасты покорны и Всемирная ночь астрономии пользуется популярностью у семей с детьми, студентов и пожилых людей.

- Дети, интересующиеся космосом, приводят родителей, - говорит лектор Иркутского планетария Евгения Скареднева. – Родители приводят детей показать что-то необычное или привить тот самый интерес. Не каждый день и не у всех есть возможность посмотреть в телескоп. Мы стараемся, чтобы как можно больше людей увидели красоту неба.

Участие во всемирной ночи тротуарной астрономии в Иркутске 2019 будет бесплатным. Единственное, что советуют организаторы – это одеваться теплее, и по возможности взять с собой термос с горячим чаем и раскладные стульчики. Торопитесь увидеть космос, ведь следующая подобная акция пройдет в Иркутске только 5 октября.

КОНКРЕТНО

Площадки Всемирной ночи тротуарной астрономии:

Иркутск:

- у Иркутского планетария, 130-й квартал, ул. Седова, 30;

- у памятника Александру III;

- у ресторана «Мамини», ул. Верхняя Набережная, 145/17а;

- у пристани «Ракета», микрорайон Солнечный;

- у Иркутской областной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского;

- у Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета;

- у памятника Трудящимся Иркутского авиационного завода, Иркутск-II;

- у ТЦ «Европарк», со стороны 15-го Советского переулка;

- у школы №50, микрорайон Топкинский;

- у школы №4, микрорайон Юбилейный;

Листвянка:

- рядом с ГК «Маяк» и ЗАГСом;

Пивовариха:

- у магазина «Брусничка», ул. Садовая, 2/1;

Мамоны:

- у Дома культуры, рядом с памятным знаком «Здесь наблюдают метеоры»;

Ангарск:

- на площади Ленина, напротив памятника Ленину;

- у кинотеатра Родина, ул. Коминтерна, 1;

Шелехов:

- у входа на стадион «Строитель», 20-й квартал, 99А;

- у Клуба юных техников, 9-й квартал, 4;

Алзамай:

- у Дома детского творчества, ул. Боровая, 6;

Куйтун:

- у Дома детского творчества «Город мастеров», ул. 8 марта, 10б;

Усть-Илимск:

- у школы №17;

Байкальск:

- рядом с памятником нерпе;

Братск:

- у Мемориала Славы.

Танхой, Бурятия

- у школы-интерната №21;