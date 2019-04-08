2019-04-08T13:55:56+03:00
Общество

Клещи нападают: с начала весны к медикам обратились 33 жителя Приангарья

А за последнюю неделю зафиксировано 14 случаев
Олег ФЕДОРОВ
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Клещи нападают: с начала весны к медикам обратились 33 жителя Приангарья.Клещи нападают: с начала весны к медикам обратились 33 жителя Приангарья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Клещи пошли в атаку! Нет, это не фигура речи, а факт. Только за последнюю неделю с жалобами на укусы кровососов обратились 14 человек, в то время как с начала весны зафиксировано 33 случая. Статистика пошла в рост, причем резко. Большинство пострадавших – жители Ольхонского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов. Так что речь в первую очередь идет о степных клещах. Хотя кровососов с себя снимали и дачники, выехавшие в садоводства вокруг Иркутска и Усолья-Сибирского.

- В лаборатории исследовано 16 клещей, два из них оказались носителями боррелиоза, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

Тем, кого укусил зараженный клещ, врачи уже назначили необходимое лечение. С боррелиозом можно справиться с помощью курса антибиотиков, а вот заболевание клещевым энцефалитом приводит к тяжелейшим последствиям. Именно поэтому все, кто надолго уезжает в тайгу, в обязательном порядке ставят прививку. Так уже поступили более 15 тысяч жителей региона. Очень важно знать: вакцинацию необходимо завершить минимум за две недели до выхода в лес, а укол ставят трижды, поэтому необходимо поторопиться.

Обычным же горожанам и дачникам поможет страховка. Она даст возможность проверить, заражен кровосос или нет. Оформить точно стоит, расход небольшой – от 200 рублей. А вот если клещ все же вопьется, то на его проверку и укол иммуноглобулина в случае необходимости придется потратить до 10 тысяч рублей.

ВАЖНО

Эпидемиологи напоминают, что при укусе у вас только три дня, что бы принять меры, потом вирус начнет действовать. За это время вы должны успеть сдать клеща на анализ в лабораторию. Кровососа нужно завернуть во влажную тряпочку или ватку и положить в коробочку или в какую-нибудь емкость, например в стакан. Образец нужно принести на исследование в центр диагностики клещевых инфекций. Если клещ не сохранился, у вас возьмут кровь на анализ.

Адрес: Иркутск, ул. Карла Маркса, 3.

СПРАВКА «КП»

Главные правила, которые нужно помнить, отправляясь на пикник или на дачу:

- Наденьте плотную одежду (лучше попотеть, чем потом бегать по больницам).

- Брюки заправьте в носки или сапоги.

- Не забудьте головной убор.

- Одежду и открытые части тела обработайте репеллентом.

- Придя домой, первым делом внимательно осмотрите себя, своих спутников и домашних животных (если брали с собой), не присосался ли где-нибудь клещ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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