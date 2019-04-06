2019-04-06T04:15:12+03:00
Общество

Погода на 6 апреля в Иркутске: днем до +7

Осадков в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 6 апреля в Иркутске: днем до +7Погода на 6 апреля в Иркутске: днем до +7Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Настоящие весенние выходные ждут иркутян. Ведь в нашем городе наконец установилась теплая и солнечная погода. Так что пора выходить из зимней спячки и проводить субботу и воскресенье, гуляя по городу или даже ехать на свои участки и открывать дачный сезон. Синоптики обещают, что в субботу, 6 апреля столбик термометра в Иркутске поднимется до +5,+7 градусов. Никаких осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в центральных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днём +4,+9°, местами +2,-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного в Улан-Удэ
Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе
Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля в Иркутске
Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии
Алексей Соболь избран председателем Общественного Совета при Законодательном Собрании региона
Акция "Комсомольской правды": оформи подписку и выиграй подарок
Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Строительство школы в Мамакане идет по графику
МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен
Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков
Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд