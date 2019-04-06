Погода на 6 апреля в Иркутске: днем до +7

Настоящие весенние выходные ждут иркутян. Ведь в нашем городе наконец установилась теплая и солнечная погода. Так что пора выходить из зимней спячки и проводить субботу и воскресенье, гуляя по городу или даже ехать на свои участки и открывать дачный сезон. Синоптики обещают, что в субботу, 6 апреля столбик термометра в Иркутске поднимется до +5,+7 градусов. Никаких осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Как сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, в центральных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с, температура ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днём +4,+9°, местами +2,-3 градусов.