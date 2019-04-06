2019-04-06T06:45:38+03:00
Общество

Медведи вышли из спячки на Байкале на две недели раньше обычных сроков

Это связано с малоснежной зимой и теплой весенней погодой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Весна 2019 года. Бурый медведь гуляет по Байкало-Ленскому государственному заповеднику в Онхолое. ФОТО: Светлана БАБИНА (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»).Весна 2019 года. Бурый медведь гуляет по Байкало-Ленскому государственному заповеднику в Онхолое. ФОТО: Светлана БАБИНА (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»).
Изменить размер текста:

В южной части Прибайкальского национального парка вышли из спячки медведи. При этом пробуждение хозяина тайги в этом году произошло примерно на две недели раньше обычных сроков. Впервые следы зверя были замечены еще 24 марта.

- Столь раннее пробуждение объясняется малоснежной зимой и ранними весенними оттепелями, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Первыми всегда просыпаются одиночные взрослые самцы, самки с медвежатами выходят из берлог на месяц позже.

По словам специалистов, первые несколько дней проснувшийся медведь проводит возле берлоги: лежит, греясь на весеннем солнце, пьёт талую воду. Питается совсем мало. В основном ест малосъедобную пищу — мох с побегами брусники, гнилушки пней.

- Вскоре организм зверя «включается» в работу после продолжительного зимнего сна и у медведя «просыпаются» аппетит и голод, — добавляет сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова. – Кстати ранневесенний период — самый трудный в жизни бурых медведей. Именно в это время они сильно худеют и тратят много энергии на поиски корма.

В первые недели после пробуждения косолапые из Прибайкальского национального парка переходят на южные уже бесснежные склоны гор, где выкапывают корневища многолетних растений, переворачивают камни, валежины и гнилые пни в поисках личинок насекомых. Не брезгуют и падалью.В северной части Байкала медведи выходят на лед, чтобы поживиться нерпами и их детенышами — иногда медвежьи следы встречаются в нескольких десятках километрах от берега.

Охотятся медведи и на копытных. В Байкальском лесничестве хозяева тайги регулярно посещают подкормочные площадки для кабанов, где не только поедают зерно, но и ловят самих кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Форвард «Байкал-Энергии» Тимофей Безносов перешел в красноярский «Енисей»
Тонкий лед: еще три ледовые переправы закрыли в Иркутской области
В иркутском аэропорту курильщик предложил взятку в 300 рублей полицейскому
Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного в Улан-Удэ
Мужчину, до смерти избившего свою жену, осудили в Аларском районе
Сирены экстренного оповещения проверят 9 апреля в Иркутске
Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание администрации в Бурятии
Алексей Соболь избран председателем Общественного Совета при Законодательном Собрании региона
Акция "Комсомольской правды": оформи подписку и выиграй подарок
Пенсионерку, ударившую ножом свою дочь, осудили в Ангарске
Учебный процесс в сгоревшей школе села Казачинское прерываться не будет
Аэропорт Иркутска перешел на летнее расписание
Строительство школы в Мамакане идет по графику
МЧС: туристический маршрут «Ангасолка -Слюдянка» по льду Байкала небезопасен
Бдительный житель Чунского района помог полиции задержать угонщиков
Пожар в школе в селе Казачинское ликвидирован
Почта России и «Ростелеком» запустили проект трансляции видеорекламы для распределенной сети в почтовых отделениях
После вмешательства прокурора 85 пенсионеров Иркутской области получили компенсацию за проезд