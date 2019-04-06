Медведи вышли из спячки на Байкале на две недели раньше обычных сроков

В южной части Прибайкальского национального парка вышли из спячки медведи. При этом пробуждение хозяина тайги в этом году произошло примерно на две недели раньше обычных сроков. Впервые следы зверя были замечены еще 24 марта.

- Столь раннее пробуждение объясняется малоснежной зимой и ранними весенними оттепелями, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Первыми всегда просыпаются одиночные взрослые самцы, самки с медвежатами выходят из берлог на месяц позже.

По словам специалистов, первые несколько дней проснувшийся медведь проводит возле берлоги: лежит, греясь на весеннем солнце, пьёт талую воду. Питается совсем мало. В основном ест малосъедобную пищу — мох с побегами брусники, гнилушки пней.

- Вскоре организм зверя «включается» в работу после продолжительного зимнего сна и у медведя «просыпаются» аппетит и голод, — добавляет сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова. – Кстати ранневесенний период — самый трудный в жизни бурых медведей. Именно в это время они сильно худеют и тратят много энергии на поиски корма.

В первые недели после пробуждения косолапые из Прибайкальского национального парка переходят на южные уже бесснежные склоны гор, где выкапывают корневища многолетних растений, переворачивают камни, валежины и гнилые пни в поисках личинок насекомых. Не брезгуют и падалью.В северной части Байкала медведи выходят на лед, чтобы поживиться нерпами и их детенышами — иногда медвежьи следы встречаются в нескольких десятках километрах от берега.

Охотятся медведи и на копытных. В Байкальском лесничестве хозяева тайги регулярно посещают подкормочные площадки для кабанов, где не только поедают зерно, но и ловят самих кабанов.