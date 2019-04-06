2019-04-06T11:05:54+03:00
Общество

В любой вуз вне конкурса: школьник из Братска - абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию

Артем Сафьянников набрал 250 баллов из 300 возможных [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В любой вуз без вне конкурса: школьник из Братска - абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Фото: личный архив Артема Сафьянникова.В любой вуз без вне конкурса: школьник из Братска - абсолютный победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Фото: личный архив Артема Сафьянникова.
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Главное не победа, а участие. С этим олимпийским девизом не согласен 17-летний школьник из Братска Артем Сафьянников. Два года подряд парень одерживал победы на Всероссийских Олимпиадах по обществознанию, а поехав на свою уже третью Олимпиаду в Москву, прославил родной город и гимназию №1 на всю страну. Артем стал абсолютным победителем! 11-классник опередил 224 участника из 63 регионов России, набрав 250 баллов из 300 возможных. Для сравнения, школьник, ставший вторым, довольствовался лишь 237 баллами.

- Чтобы хорошо подготовиться, конечно, пришлось чем-то жертвовать, - улыбается Артем Сафьянников в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" в Иркутске. - Я, например, часто отказывался от встреч с друзьями. И, признаюсь, иногда и от учебы. Но я не жалею, ведь к этой победе шел три года. Хотел сам себе доказать, что могу стать лучшим.

На пути к рекордной победе, Артему пришлось пройти три тура: два письменных и один устный. И если на первом туре нужно был показать знания, сделав тестовые задания по обществознанию, то второй потребовал уже умения анализировать. Школьникам выдали три текста, прочитав которые, нужно было определить их общую идею и найти ей альтернативу. Справились? Третье испытание было еще сложнее. Из пяти предложенных государственных проектов требовалось выбрать один, причем грамотно аргументировать свою позицию. Согласитесь, задачки непростые даже для взрослого человека, не говоря уже о выпускнике школы.

- Для меня самым сложным был второй тур, - говорит Артем. – Признаюсь, тезисами рассказать общую идею трех текстов оказалось очень не просто. Но все равно набрал 90 баллов из 100. Ну а в третьем туре организаторы приготовили нам сюрприз. Два текста были «ловушками», с подвохом. Но я не попался.

Артем хочет стать юристом. Фото: личный архив Артема Сафьянникова.

Артем хочет стать юристом. Фото: личный архив Артема Сафьянникова.

Благодаря этой победе, Артем может без экзаменов поступить в любой вуз страны. Конечно, на ту специальность, где обществознание — профильный предмет. А таких сейчас очень много. Ну, а на предстоящем ЕГЭ ему нужно будет сдать только два обязательных предмета: математику и русский язык. А кем мечтает стать он сам?

- Скорее всего, буду юристом, - говорит Артем. – Документы подам в Высшую школу экономики в Москве, на факультет «Юриспруденция: частное право».

Возможно, победить на Олимпиаде по обществознанию братчанину помогло его увлечение философией. Артем всерьез изучает ее, считая особо близкими себе взгляды немецкого ученого Мартина Хайдеггера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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