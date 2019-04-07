Директор турфирмы обманула 13 ангарчан на два миллиона рублей

«Будешь хорошо учиться, летом поедем на море», - пообещала ангарчанка Лариса Ким своей дочке. Вместе с ними в путешествие собрались жена брата и их ребенок. Готовиться к поездке семьи начали заранее и обстоятельно. Друзья посоветовали Ларисе надежную и проверенную турфирму в Ангарске. Мол, никаких проколов компания не допускала, репутация безупречная. Так марте 2018 года ангарчанка и познакомилась с Ольгой Орловой. Женщина более 20 лет возглавляла ту самую турфирму. Посоветовала мамочкам с детьми отправиться в Китай. Солнце, море, тропические фрукты, - что же еще надо?

- Я воспитываю ребенка одна, на путешествие скопить было сложно, поэтому пришлось взять деньги в долг под проценты, - рассказывает Лариса Ким. – Всего на отдых собрала 119 тысяч рублей. Отправиться в Китай мы должны были в июне. Мы составили договор, я внесла всю сумму сразу, получила квитанции с печатями, как полагается. Словом, никаких подозрений у меня не возникло.

Орлова сказала клиентам, что забрать билеты на самолет, ваучеры на заселение в отель, медстраховки и другие необходимые документы они будут должны за три дня до вылета. Дело обычное, так всегда и бывает.

И вот, когда Лариса с дочерью уже сидели на чемоданах за сутки до отъезда, но все еще без билетов, ей внезапно позвонила Орлова. Сообщила, мол, не волнуйтесь, но возникла проблема, и отель не подтвердил бронь. Директор турфирмы, клялась, что все уладит. И даже лично привезет документы домой! Наступил день вылета, но ни путевок, ни Орловой. Та просто перестала отвечать на звонки и смс.

В итоге Лариса обратилась в полицию. И, оказалось, что заявление на Орлову написала не только она. Пролетели с отпуском еще, как минимум 13 обманутых ангарчан. Истории, как под копирку. Присвоив более двух миллионов рублей клиентов, Орлова исчезла. Сыщики выяснили, что в последние полгода все полученные деньги Орлова потратила на свои нужды.

- Уже, когда вся история закрутилась, я обнаружила в интернете отзывы на Орлову, датированные еще 2017-м годом, - говорит Лариса. – В соцсетях обманутые клиенты выставляли ее фото и писали под постом, что ей нельзя верить, она – мошенница…

Дело дошло до суда. Недавно Ангарский городской суд вынес приговор Ольге Орловой. Ее признали виновной и осудили на 4 года и 6 месяцев условно. Она признала свою вину и согласилась вернуть деньги 13 обманутым ангарчанам.

Фамилии и имена героев публикации изменены.

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