Тысячи сибиряков увидели падение болида в Иркутской области

Редкое явление довелось наблюдать жителям северных районов Приангарья. Вечером 6 апреля около 20.00 в небе над Тайшетом сверкнул...болид! Метеор сгорая в верхних слоях атмосферы, осветил свой полет яркой вспышкой света. Несмотря на то, что все длилось буквально несколько секунд, кадры с видеорегистраторов и сотовых тут же разлетелись по соцсетям.

- После пролета болида наблюдался инверсионный след. Есть сообщения о сильном акустическом ударе, - прокомментировал событие на своей странице в соцсетях известный иркутский астроном Сергей Язев. - Шансов на выпадение крупного метеорита немного - похоже, как обычно, тело разрушилось в верхних слоях атмосферы, выше 25 км. Если до земли что-то и долетело - мелкие камушки в тайге не найти.

К счастью, никакого ущерба космический гость не нанес. В очередной на выручку жителям Земли пришла атмосфера.