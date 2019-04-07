2019-04-07T19:17:05+03:00
Общество

Тысячи сибиряков увидели падение болида в Иркутской области

Гость из космоса сгорел в верхних слоях атмосферы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Тысячи сибиряков увидели падение болида в Иркутской области. Фото: Инцидент Иркутск.Тысячи сибиряков увидели падение болида в Иркутской области. Фото: Инцидент Иркутск.
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Редкое явление довелось наблюдать жителям северных районов Приангарья. Вечером 6 апреля около 20.00 в небе над Тайшетом сверкнул...болид! Метеор сгорая в верхних слоях атмосферы, осветил свой полет яркой вспышкой света. Несмотря на то, что все длилось буквально несколько секунд, кадры с видеорегистраторов и сотовых тут же разлетелись по соцсетям.

- После пролета болида наблюдался инверсионный след. Есть сообщения о сильном акустическом ударе, - прокомментировал событие на своей странице в соцсетях известный иркутский астроном Сергей Язев. - Шансов на выпадение крупного метеорита немного - похоже, как обычно, тело разрушилось в верхних слоях атмосферы, выше 25 км. Если до земли что-то и долетело - мелкие камушки в тайге не найти.

К счастью, никакого ущерба космический гость не нанес. В очередной на выручку жителям Земли пришла атмосфера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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