2019-04-09T12:18:47+03:00
Общество

Кто и зачем устраивает пожары на «Усольехимпроме»: за проникновение на территорию предприятия задержаны 30 человек

С января тушить огонь сотрудники МЧС выезжали уже 14 раз
Олег ФЕДОРОВ
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Кто и зачем устраивает пожары на «Усольехимпроме»: за проникновение на территорию предприятия задержаны 30 человек.Кто и зачем устраивает пожары на «Усольехимпроме»: за проникновение на территорию предприятия задержаны 30 человек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Алло, пожарные приезжайте. С «химпрома» опять доносится дым! - такие звонки стали раздаваться в частях пожарной охраны города Усолье-Сибирского уже постоянно. И сценарий развития событий, как под копирку.

«Неизвестный проник в заброшенное здание на территории «Усольехимпрома», развел костер», - значится примерно так в сводках новостей. С начала только 2019-го года произошло уже 14 (!) пожаров, на которые выезжали спасатели.

Напомним, губернатор Сергей Левченко с 7 февраля 2019 года ввел на территории региона режим повышенной готовности. Чтобы закрыть тему ночных пожаров на «Усольехимпроме» позже правительство Приангарья обратилось за услугами в частную охранную фирму. Теперь каждую ночь дежурные патрулирует все 24 километра периметра предприятия. Из резервного фонда областного бюджета на эти нужды было выделено 12,5 миллионов рублей.

- С 15 марта сотрудники охранной фирмы задержали 10 человек, которые пытались проникнуть на территорию предприятия, а в руки полиции передали около 30-ти, - рассказал заместитель начальника Управления по ГО министерства имущественных отношений Иркутской области Виталий Голуб. – Кроме того, охранники перекрыли семь несанкционированных въездов на территорию промышленной площадки.

Пресловутый металлолом, которого на заброшенном предприятии очень много, как магнит, притягивает к себе людей без определенного места жительства. Они этот металл благополучно сдают в приемку, а на вырученные деньги живут. Однако после жестяных листов и кабеля, охотники за цветметом разрезали железнодорожные емкости, в которых под давлением находились химические вещества.

Но в обязанности охранной фирмы не входит тушение и ликвидация пожаров и их последствий. Только за последние три недели там произошло 6 крупных возгораний.

- Два из них были за пределами периметра предприятия. Один произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности, а другой из-за электрического замыкания, - рассказал начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС Иркутской области» Константин Дроздов. - Еще два пожара возникли из-за поджога.

Напомним, что контракт с охранным предприятием заключен до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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