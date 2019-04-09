Продам детскую коляску: интернет-аферистка из Иркутска обманула более 20 человек

Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Фальшивые объявления о продаже - одна из излюбленных схем всех аферистов. Именно по ней и работала 28-летняя жительница Иркутска. Женщина, сама ставшая матерью несколько лет назад, не понаслышке знала, как молодые родители ищут, где выгоднее для семейного бюджета купить детскую коляску.

- Представлялась разными именами, говорила, что являюсь посредником между складом в Новосибирске и Иркутске, - рассказала 28-летняя иркутянка на допросе в полиции. - "Продавала" коляски по 3-4 тысячи рублей.

Откликнувшимся покупателям она предлагала оплатить покупку авансом.После того, как ей переводили деньги, женщина отключала телефон и переставала выходить на связь.

Всего, по этой схеме ей удалось обмануть около 20 жителей Иркутской области и соседних регионов. Когда мошенницу поймали полицейские, оказалось, что она уже была судима за аналогичные преступления. В 2018 году ее осудили на 6 лет лишения свободы, но из-за того, что женщина воспитывает ребенка, наказание отсрочили на 14 лет. Пользуясь временной свободой, иркутянка сменила фамилию и вновь начала обманывать доверчивых людей. Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.

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