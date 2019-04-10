2019-04-10T10:05:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает: 10 и 11 апреля в Иркутской области ожидаются сильный ветер, снег и гололед

Спасатели призывают водителей быть внимательнее на дорогах
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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МЧС предупреждает: 10 и 11 апреля в Иркутской области ожидаются сильный ветер, снег и гололед.МЧС предупреждает: 10 и 11 апреля в Иркутской области ожидаются сильный ветер, снег и гололед.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередной каприз природы. В Иркутскую область приходит арктический циклон. Спасатели предупреждают жителей Приангарья об ухудшении погоды. Особо внимательными просят быть автомобилистов.

По прогнозам синоптиков, вечером 10 апреля в западных, северо-западных районах, а 11 апреля и по всей области ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Пойдет мокрый снег, поэтому на дорогах будет скользко из-за гололеда и снежного наката.

- Просим водителей не развивать скорость большую, чем позволяют погодные условия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Соблюдайте дистанцию и проявите осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Кроме того, спасатели напоминают, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход лавин. Туристам советуют отложить походы до улучшения погоды.

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Шашлыки под запретом: с 10 апреля в Иркутской области нельзя разводить костры в лесу. В Приангарье объявили о начале противопожарного режима. (подробности).

МЧС: выходить на лед Иркутского водохранилища небезопасно. Спасатели предупреждают, что на поверхности водоема появилось множество проталин. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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