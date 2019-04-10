В сантиметрах от гибели: льдина, упавшая с крыши едва не убила подростка в Усть-Куте

Какие-то доли секунды отделили от серьезных травм школьника из Усть-Кута, когда он просто вышел на улицу из своего подъезда. Когда парень только начал открывать дверь, в этот же самый момент, с крыши его двухэтажного дома отламывается кусок льдины и летит прямо на голову подростку. Сам он этого, конечно не видит и делает шаг влево. В ту же секунду громадная льдина с треском разбивается в нескольких сантиметрах от него на мелкие куски.

Этот страшный момент зафиксировала камера наружного наблюдения с соседнего дома. По кадрам можно понять: если бы школьник вышел из подъезда на секунду раньше, все бы закончилось плачевно. Вскоре видео попало в усть-кутские группы в соцсетях и вызвало бурю негодования у местных жителей, которые задавались лишь одним вопросом: «Куда смотрела управляющая компания, которая обслуживает дом на улице Нефтяников, 9?».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/702241" frameborder="0"></iframe> Льдина, упавшая с крыши, едва не убила подростка в Усть-Куте.Видео: "Усть-Кут24"

- Крышу этого дома уже чистили этой весной, все акты у нас есть, - объясняет корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске заместитель директора управляющей компании Вячеслав Калгин. – 9 апреля там должна пройти доочистка, а льдина упала 8-го числа. Звучит банально, но произошел форс-мажор. Скорее всего, из-за сильного солнца остатки льда, который прилип к крыше, скатились к краю крыши и вечером нависли над подъездом. Но мы ни на кого сваливать свою вину не собираемся и начали внутреннюю проверку. Главное, что парень не пострадал. Мы уже собираемся сходить к нему домой и извиниться перед ним и его родителями.

Добавим, что родители подростка пока не подавали жалобы ни в какие службы.