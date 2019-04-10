В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» проходят чемпионат и первенство России по кикбоксингу. За медали борются более 600 сильнейших спортсменов со всей страны. Бойцы дерутся в разделе «фулл-контакт» - бьют в полную силу.

Чемпионат России по кикбоксингу 2019: в Иркутск съехались сильнейшие спортсмены страны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соревнования проводятся в разных весовых категориях, по четырем возрастным группам. Самые младшие - юноши и девушки 13-14 лет. В старшей группе выступят мужчины и женщины от 18 лет.

Рефери внимательно следит за состоянием спортсменов во время боя. Иногда бой останавливают и спортсмену, который долго не отвечает, отсчитывают нокдаун.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На чемпионате и первенстве России по кикбоксингу спортсмены могут выполнить нормативы мастера спорта России и кандидата в мастера спорта.

В любительской кикбоксинге используют специальные перчатки. Тем не менее, многие бойцы умудряются отправить своего оппонента на ринг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 апреля, состоялось торжественное открытие соревнований, в котором приняли участие, в том числе заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

- Впервые у нас проходят чемпионат и первенство России по кикбоксингу, - рассказал на открытии Павел Богатырев. - От Иркутской области сформирована команда, и мы надеемся, что наши спортсмены попадут в число победителей и призеров.

Также чиновник отметил, что у нас в регионе этот вид спорта и популярен и находится на высоком профессиональном уровне.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победители соревнований станут известны в заключительный день турнира - 13 апреля. Лучшие кикбоксеры попадут в сборную команду страны. Они отправятся на чемпионат мира.

Победители чемпионата России получат путевки на чемпионат мира по кикбоксингу 2019 в Турции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также будет сформирована юниорская и юношеская сборные команды, которые примут участие в первенстве Европы, которое пройдет в августе в Венгрии.