АО «АНХК»: Взаимовыгодное сотрудничество

Ангарская нефтехимическая компания держит марку крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Восточной Сибири, производителя качественного сырья: продуктов нефтепереработки, нефтехимии и масел. И это, заметим, лишь преамбула, которая прозвучала на круглом столе по вопросам устойчивого развития предприятий компании «Роснефть» и Иркутской области.

Цель круглого стола - выстроить взаимоотношения предприятий НК «Роснефть» с заинтересованными сторонами в регионах присутствия на основе принципа социальной ответственности бизнеса. На мероприятии публично с участием властей, общественности и представителей различных ведомств обсуждались итоги прошлого года, актуальные вопросы развития, проблемы и достижения.

С докладами об итогах работы выступили руководители четырех дочерних обществ НК «Роснефть», базирующихся на территории Иркутского региона: Ангарской нефтехимической компании, Ангарского завода полимеров, Иркутскнефтепродукта и добывающего предприятия ПАО «Верхнечонскнефтегаз».

По словам гендиректора АО «АНХК» Константина Зеленского, в 2018 году было переработано более 9 млн тонн углеводородного сырья. В августе предприятие перешагнуло очередной исторический рубеж, переработав 700-миллионную тонну нефти.

По основным показателям - объему и глубине переработки нефти - АО «АНХК» в десятке лучших нефтеперерабатывающих предприятий страны. Количество не в угоду качеству. За 15 лет участия в конкурсе «100 лучших товаров России» золотыми и серебряными логотипами награждено 100 видов продукции. В 2018-м копилку медалей пополнил спецприз конкурса «Инновация» за производство кислородсодержащей антидетонационной присадки к автомобильному бензину КАД-ПРО. Продукция - а в основном это дизельные, судовые топлива, бензины, керосин, мазут - востребована в 46 регионах России.

- Действительно, дочерние предприятия «Роснефти», работающие в Приангарье, являются системообразующими, социально значимыми, их вклад в экономику области огромен, - замечает замминистра регионального экономразвития Марина Петрова.

В АНХК ежегодно вкладываются значительные инвестиции в модернизацию и строительство новых производств, с пуском которых в Ангарске появится несколько сот новых рабочих мест.

Стабильность работы АО «АНХК» позволяет предприятию оставаться в числе крупнейших налогоплательщиков. По итогам 2018 года только в бюджет Иркутской области перечислено более 1,6 млрд рублей.

- За прошлый год от дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», расположенных на территории Ангарского городского округа, местный бюджет пополнился на 638 млн рублей. Отчисления дочерних обществ «Роснефти» составляют 25% от собственных налоговых и неналоговых поступлений, - говорит первый заместитель мэра АГО Михаил Головков. - Так что постулат, что Ангарск – город нефтехимиков, имеет прямое подтверждение. Радует, что у предприятия активная социальная позиция и его роль в развитии города трудно переоценить.

И это так. Помимо того что в компании сохранены объекты социально-культурной сферы (детские лагеря, базы отдыха, санаторий-профилакторий), АНХК всегда живо откликается на нужды горожан. В 2018-м компания приобрела дорогостоящее диагностическое оборудование для больниц Ангарска, оказала финансовую помощь детсадам, участвовала в благоустройстве сквера ДК «Нефтехимик» и многое другое.

- Благодарю АНХК за помощь, - говорит заместитель председателя Совета ветеранов Ангарска Анатолий Никифоров. - Многие предложения, которые я озвучивал в прошлые годы на круглом столе, находили свое реальное отражение.

АНХК остается еще и самым крупным работодателем в Ангарске. В компании трудятся более 7800 человек. Заботятся здесь о своих сотрудниках и с помощью различных выплат. Есть как корпоративное обучение, так и система наставничества. Даже подрастающую смену нефтехимиков воспитывают со школьной скамьи. Например, в 10-й ангарской школе работают два Роснефть-класса.

Стабильные показатели развития демонстрируют все предприятия, входящие в состав НК «Роснефть» в Иркутской области. Они занимают весомую долю в структуре промышленных активов Приангарья.