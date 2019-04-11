Согнал вес лекарствами и пролетел с Олимпиадой: первый номер российской сборной по боксу Тамир Галанов дисквалифицирован

Работа до седьмого пота на тренировках, отчаянная воля к победе, упорство, и все это… насмарку. Похоже, одному из лучших боксеров России Тамиру Галанову теперь окончательно придется расстаться с главной мечтой своей жизни – выступить на Олимпиаде. Всего за полтора года до Игр в Токио 30-летний спортсмен из Бурятии схлопотал дисквалификацию. Чемпиона России и серебряного призера чемпионата Европы уличили в употреблении допинга. Информация об этом 9 апреля появилась на официальном сайте Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА).

- Федерация бокса России на основании решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать Тамира Галанова на 2 года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, - сообщили в пресс-службе РУСАДА. – Срок наказания исчисляется с 12 марта 2019 года.

Тамир мечтал выступить на Олимпиаде 2020. Фото: личный архив Тамира Галанова.

Самое обидное, что препарат фуросемид, в употреблении которого уличили Тамира Галанова, не является допингом как таковым. Он используется для быстрейшего выведения из организма запрещенных веществ и приравнен Всемирной антидопинговым агентством (ВАДА) к допинговым препаратам. Напрашивается вопрос, значит, Галанов принимал то, что принимать нельзя, и хотел это скрыть с помощью фуросемида? Не исключено, но и не подтверждено. Кроме того, препарат также принимают, когда хотят быстро сбросить вес. Фуросемид обладает мочегонными свойствами и выводит воду. Говорят, за ночь можно потерять сразу до 5 кг. Впрочем, в каких целях использовал допинг Галанов, ответить может только он. Однако сам Тамир предпочитает отмалчиваться. Не выходит на связь даже с тренером Бато Батуевым.

- Фуросемид – мочегонное средство, выпив которое, за ночь у вас может уйти до 5 кг, - объясняет корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Бато Батуев. – Я думаю, что с помощью этого препарата Тамир пытался «на халяву» согнать лишние килограммы. Хотя сам он мне сказал, что не пил этот препарат. Но меня не обманешь, я уже больше 16 лет с ним работаю, он мне, как сын уже. Могу легко понять, когда он говорит правду.

Вернется ли Тамир в бокс, пока неизвестно. Фото: личный архив Тамира Галанова.

Стоит отметить, что сейчас Тамир Галанов является первым номером сборной России в весовой категории 52 кг. Чтобы окончательно завоевать путевку на Олимпиаду 2020 в Токио, ему нужно было выиграть несколько международных турниров весной 2019-го, и наконец, попасть в призеры на сентябрьском чемпионате мира в Екатеринбурге. Ту самую допинг-пробу у боксера взяли около месяца назад, когда он находился с национальной командой на сборе в Сочи. По словам Бато Батуева, тогда Тамир был единственным спортсменом, которого решили проверить специалисты РУСАДА. То есть с первого раза попали в точку.

- Конечно, я расстроен и где-то даже зол на Тамира, - продолжает Бато Батуев. – Ведь он уже два раза должен был попадать на Олимпиаду, но в последний момент его отцепляли. Теперь, увы, наверное придется забыть и о Играх 2020 года, к которым так долго шли. Даже если сейчас подаст протест, это займет много времени. Тем более уже в скором времени должны начаться отборочные соревнования, затем объявят состав сборной... Но я все равно хочу поддержать Тамира. Он пахарь! Всех своих успехов добился благодаря трудолюбию и характеру, а не таланту. За 11 лет не пропустил почти ни одного сбора национальной команды.

При этом наставник считает, что даже после 2-летней дисквалификации Тамир Галанов вполне может вернуться в большой бокс. На Олимпиаду после этого вряд ли получится попасть, а вот подготовиться к чемпионатам России, мира и Европы вполне возможно. О планах самого спортсмена пока не знает никто.

- Мне звонят из Федерации бокса России, а я не знаю что сказать, - добавляет Бато Батуев. - Просил знакомого с ним связаться, через жену. Сам он на связь не выходит. Обиделся, наверное. Сам на себя.

Перед соревнованиями Тамир всегда посещает святые места Бурятии. Фото: личный архив Тамира Галанова.

И еще один любопытный факт из биографии Тамира Галанова. Три года назад боксер решился на смену имени. Ранее вся Бурятия знала его как подающего большие надежды Бэлика Галанова. Такое решение боксер принял после того, как в его карьере наступила невезучая полоса. Парень на заре своей карьеры выиграл три чемпионата России и взял серебро чемпионата Европы, но затем на целых 4 года пропал с боксерского олимпа. Будто сглазили: вечно первый стал вечно вторым - так называли Бэлика, ведь он довольствовался лишь серебром на российских чемпионатах. Главная его мечта - выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро – разбилась. Сибиряк уступил путевку на Игры своему извечному сопернику из Якутии Василию Егорову.

- Однажды я в очередной раз зашел к хамбо-ламе Дамбе Аюшееву в Иволгинский дацан, - рассказывал Тамир Галанов «Комсомолке» в феврале 2019 года. - Он спросил меня, как переводится мое имя - Бэлик? А я и не знал, что ответить. Оказалось, его значения нигде не было. После этого он спросил: «Почему бы тебе не сменить имя на то, которое будет переводиться, например, как сильный, крепкий, выносливый. Это поможет тебе не только в карьере, но и в жизни».

Боксер так и сделал. Выбрал имя Тамир, которое переводится как «твердый, железный, сильный духом». Мистика или нет, но изменения в жизни Тамира стали происходить буквально сразу. Новый паспорт и свидетельство о рождении боксер получил в декабре 2016-го, а уже в июне попал на чемпионат Европы и в сентябре достиг самого крупного успеха в своей карьере - завоевывал бронзовую медаль на чемпионате мира в Гамбурге, которая стала для Бурятии первой с 1956 года. (Подробности)