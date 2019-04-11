2019-04-11T13:27:00+03:00
Происшествия

Убили собственного главаря: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, будут судить в Забайкалье

В суд передали дело в отношении еще восьми членов банды
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убили собственного главаря: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, будут судить в ЗабайкальеУбили собственного главаря: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, будут судить в ЗабайкальеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Забайкальском крае близится к развязке расследование громкого уголовного дела в отношении известной организованной преступной группировки «Ключевские», державшей в страхе Забайкалье целых 10 лет. На скамье подсудимых сразу восемь бывших членов банды, которые 1995 по 2005 год организовывали и совершали вооружённые нападения, вымогательства и убийства местных предпринимателей. И все для того, чтобы установить в регионе свой криминальный контроль над бизнесом.

Выяснилось, что забайкальские коммерсанты в то время могли чувствовать себя спокойно, и вести свой бизнес, только если согласовывали свои действия с «Ключевскими». Но и это еще не все. Руководители ОПГ активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы. Руководил группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов. Кроме того, в кровавой деятельности банды принимали активное участие два экс-депутата Читинской городской думы. За ними также тянется огромный кровавый след. Первому, к слову, инкриминируют убийства шести человек, второму предъявлено обвинение в убийствах пяти человек.

- Всего, следователи СКР доказали, что банда причастна к убийствам не менее 17 человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Практически во всех случаях жертвами «Ключевских» становились участники противоборствующих преступных группировок. А в 2005 году они убили даже собственных руководителей, которых расстреляли из автоматов в центре Читы. В двух случаях жертвами убийств стали предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. А однажды они хладнокровно расправились с двумя 20-летними девушками, которых убили после мелкой ссоры, испугавшись, что те обратятся в милицию.

Во время расследования у «Ключевских» нашли целый арсенал оружия и боеприпасов, с которым можно было отправляться на войну. Среди них: два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами. Также изъято около 9,5 тысяч патронов, а также другие взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Следователи нашли даже 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, которые становились жертвами преступлений.

- Ранее, в суд уже передали уголовное дело одного из самых кровавых участников банды, которому предъявлено обвинение в убийстве 13 человек, - продолжают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Что касается остальных его «коллег по цеху», то сейчас оставшиеся «Ключевские» знакомятся с материалами уголовного дела. После этого их направят для утверждения обвинительного заключения и передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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