2019-04-11T14:35:08+03:00
Общество

Избранная мэром Усть-Илимска 28-летняя домохозяйка Анна Щекина вступила в должность

Досрочные выборы градоначальника Анна Щекина сенсационно выиграла в марте [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Избранная мэром Усть-Илимска 28-летняя домохозяйка Анна Щекина вступила в должность. Фото: пресс-служба администрации Усть-Илимска.Избранная мэром Усть-Илимска 28-летняя домохозяйка Анна Щекина вступила в должность. Фото: пресс-служба администрации Усть-Илимска.
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В Усть-Илимске, 11 апреля, теперь уже официально в должность мэра вступила 28-летняя домохозяйка Анна Щекина. Торжественная церемония принятия присяги состоялась в ГДК «Дружба». Вступая в должность градоначальника, Анна Игоревна поклялась, соблюдать Конституцию России, Устав Иркутской области, Устав города, защищать интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные обязанности, а затем произнесла первую официальную речь в должности мэра.

Мэром Усть-Илимска стала домохозяйка.Мэром Усть-Илимска стала 28-летняя домохозяйка. В соцсетях она состоит в группах «Плохая Девочка» и «Знакомняшки»

- Спасибо всем моим землякам, кто поддержал меня на выборах, сказала Анна Щекина. - Должность мэра – это большая ответственность и большая честь для меня. Я готова работать на этом посту на благо Усть-Илимска и приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. И, конечно, особое внимание я уделю тому, чтобы в моей команде работали только лучшие профессионалы своего дела и настоящие патриоты нашего города и страны.

Напомним, досрочные выборы мэра Усть-Илимска, Анна Щекина, которая выдвигалась партией ЛДПР, сенсационно выиграла 24 марта. Горожане отдали за домохозяйку 44,04% голосов. Если быть точнее, за нее проголосовали 9150 избирателей. Главный конкурент Щекиной - Сергей Зацепин - получил 37,30% голосов. После этого, девушка проснулась знаменитой не только в родном городе, но и во всей стране. Корреспондентам «Комсомольской правды» в Иркутске тогда удалось первыми взять у нее интервью. В разговоре Анна Щекина подтвердила, свой статус домохозяйки. Официальной работы у нее действительно не было.

Фото: пресс-служба администрации Усть-Илимска.

Фото: пресс-служба администрации Усть-Илимска.

- Я получила среднее специальное образование по специальности секретарь-референт и документовед, - говорила Анна Щекина. - А вот «вышку» пока не получила. Успела окончить только три курса Байкальского государственного университета по специальности бухгалтер-экономист, а затем ушла в декрет. Все свое время уделяю 6-летнему сынишке Грише. И да, на заметку холостякам – я не замужем, в активном поиске! Университет планирую все же окончить. Понимаю, что будет сложно, но буду совмещать работу и учебу.

Нашли мы на страничке в соцсети нового градоначальника еще один любопытный пост. В феврале этого года, девушка выставила фото, судя по всему, с больничной койки и написала, что уже 4 года живет по такому маршруту: скорая наркоз, операция.

- Проблемы со здоровьем у меня действительно есть, - говорила Анна. – И даже официально оформлена инвалидность, но вдаваться в подробности не буду, это личное.

Анна Щекина прославилась на всю страну, выиграв выборы мэра. Фото: соцсети

Анна Щекина прославилась на всю страну, выиграв выборы мэра. Фото: соцсети

Зато девушка с удовольствием рассказывала о своем хобби и своих кумирах. Оказывается, Анна заядлый садовод. Она сама ухаживает за огородом. На даче у нового мэра ни много ни мало 15 соток. Говорит, уже приготовила рассаду, а в мае вместе с сынишкой будет сажать картошку. Ну а кумир у Анны один - Владимир Жириновский. По ее словам - это самый мощный и классный политик. (Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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