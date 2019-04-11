Расписание автобусов в садоводства в Иркутске 2019: транспорт запустят с 20 апреля

Весна пришла - уже и календарная, и климатическая. А это, значит, дачники вот-вот откроют сезон: по садоводствам начнет раздаваться лязг лопат и тяпок. И вот новость для тех, кто соскучился по своим загородным делам. Со следующей субботы, с 20 апреля, запустят садоводческие маршруты. Для вас - подробное расписание автобусов в садоводства в Иркутске 2019.

Как обычно, в ежедневном формате возить пассажиров будут только маршруты с номерами до 100. Так, например, самый популярный рейс - № 34, который курсирует от Центрального рынка до поселка Ерши, будет совершать 29 поездок за день. Также будут ходить маршруты № 9 до садоводства Дубинина, № 29 до садоводства Наука, № 35 до Кооператора, № 36 от Авиазавода до Машиностроителя и № 52 от завода имени Куйбышева до садоводства Озерное.

Ну а дачники, у которых загородные фазенды расположены в других садоводствах, смогут ездить туда только по выходным. Но это график лишь до 1 мая, а далее рейсы станут ежедневными. Ведь майские праздники по традиции – время дачников. Для вас - расписание автобусов в садоводства в Иркутске 2019.

И еще одна приятная новость: стоимость проезда не изменится, она останется прежней, то есть на уровне прошлого года.

КОНКРЕТНО

Расписание автобусов в садоводства в Иркутске 2019

маршрут № 9 Ц. Рынок - с. Дубинина

ежедневно

7.30 8.30 9.30 10.30 11.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30

маршрут № 29 Ц. Рынок - с. Наука

ежедневно

7.35 8.45 9.55 11.05 12.15 16.05 17.15 18.25

маршрут № 34 Ц. Рынок - Ерши

Будни Суббота, воскресенье

7.35 8.10 8.45 9.20 10.30 11.30 12.40 13.50 15.25 16.35 17.10 17.45 18.20 18.55 19.30

7.00 8.10 8.45 9.20 9.55 12.05 13.15 14.25 16.00 17.10 17.45 18.20 18.55 19.30 20.05

маршрут № 35 Ц. Рынок - с. Кооператор

Будни, суббота, воскресенье

6.45 7.40 8.40 11.30 12.30 13.40 16.00 17.20 18.30 19.30

6.20 7.10 8.10 9.10 12.00 13.10 14.10 16.40 18.00 19.00

маршрут № 36 Авиазавод - Машиностроитель

Будни, суббота, воскресенье

7.55 13.45 17.50 19.20

7.10 13.00 17.05 18.35

маршрут № 52 Завод им. Куйбышева - с. Озерное

Будни, суббота, воскресенье

7.40 12.50 18.20

маршрут № 103 С. Перовской - Патроны

суббота, воскресенье

9.00 17.00

10.00 18.00

№ 111 С. Перовской - с. Строитель

суббота, воскресенье

9.30 17.30

10.15 18.15

№ 112 С. Перовской - с. Политехник

суббота, воскресенье

9.00 16.00

9.40 16.40

№ 113 С. Перовской - с. Пилот

суббота, воскресенье

9.10 17.35

9.45 18.10

№ 115 С. Перовской - с. Южное

суббота, воскресенье

8.45 17.00

10.00 18.15

№ 117 Авиазавод - Подстанция

суббота, воскресенье

8.00 17.40 18.00

9.10 10.50 16.30

№ 133 С. Перовской - с. Таежник

суббота, воскресенье

9.00 16.00

10.10 17.10

№ 136 С. Перовской - с. Коммунальник

суббота, воскресенье

10.00 16.20

10.40 17.00

№ 137 Управление ВСЖД - с. Светофор

суббота, воскресенье

9.40 17.10 10.30 18.00

№ 138 п.Энергетиков - с. Изумруд

суббота, воскресенье

9.00 10.00 16.00 17.00

9.30 10.30 16.30 17.30

№ 139 Авиазавод - с. Светофор

суббота, воскресенье

8.00 19.00

9.00 20.00

№ 140 С. Перовской - с. Октябрьское

суббота, воскресенье

9.00 16.00

9.45 16.45

№ 141 Троллейбусное депо - с. Дорожный строитель

суббота, воскресенье

10.00 11.20 16.40 18.00

10.40 12.00 17.20 18.40

№ 143 С. Перовской - с. Лебединка

суббота, воскресенье

9.30 16.00

10.30 17.00

№ 160 С. Перовской - с. Дорожник

суббота, воскресенье

9.20 17.00

10.05 17.45