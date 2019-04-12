Олег Боровский: Моя партия - Саянск

Губернатор Приангарья Сергей Левченко, выступая с посланием о положении дел в регионе в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год, обозначил необходимость обеспечить системный рост зарплат в различных отраслях экономики, поручил предусмотреть выплаты к профессиональным дням не только врачам и педагогам, но и работникам сфер культуры и спорта; провести дифференциацию зарплаты сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Стоит отметить, что подобные инициативы уже реализуются в Саянске. Как это удалось сделать в отдельно взятом городе, мы спросили у мэра муниципального образования Олега Боровского.

Учителя должны получать достойную зарплату

- Олег Валерьевич, о том, как в Саянске поддерживают учителей, наслышаны многие, а с чего все началось?

- Я считаю, что от учителей зависит будущее нашего города. Но педагогов не хватает. Чтобы поднять престиж профессии, в 2015 году впервые был проведен конкурс «Учитель года», победитель которого получил автомобиль отечественного производства. В дальнейшем начали предоставлять выплаты на покупку уже любой машины. Сегодня эта сумма составляет 500 тысяч рублей. В конкурсе принимают участие не только учителя, но и воспитатели. При его организации используется механизм муниципально-частного партнерства.

Также мы провели инвентаризацию нежилых помещений в домах и с 2015 года выделили более 40 служебных квартир педагогам и 16 врачам. Если получатель жилья отработает пять лет по специальности, квартиру он может приватизировать.

Что касается заработной платы, то нам действительно пришлось заняться этим вопросом. Саянск первым провел дифференциацию оплаты труда. Зарплаты учителя начальных классов и уборщицы сравнялись, престиж профессии педагога упал, и нужно было принимать меры. С этой проблемой мы дошли до Государственной Думы. С февраля этого года оклад педагогов повышен до 7983 рублей. Кроме того, я дал команду выплатить учителям стимулирующую надбавку - 25% от фонда оплаты труда. Дополнительных денег на это у области мы не просили, обошлись внутренними резервами. Сегодня совместно с профсоюзами разрабатываем единый оценочный лист эффективности работы педагога для всех школ, чтобы не было никакой разноголосицы.

Считаю, что мы на правильном пути. Учителя должны получать достойную зарплату.

- Какие социальные объекты строятся в настоящее время в Саянске?

- К 1 сентября этого года планируем открыть Школу искусств на 650 учащихся, которая возводится по уникальному проекту. Она будет совмещать музыкальное и художественное направления. В прошлом году построили физкультурно-оздоровительный комплекс, начали и продолжаем ремонт еще ряда спортивных объектов. В частности, этой весной начнется капитальный ремонт плавательного бассейна «Золотая рыбка». На эти цели из областного бюджета выделено 23,9 млн рублей и около 3 млн из городской казны.

В прошлом же году мы обновили две библиотеки и ДК «Юность». Сфере культуры уделяем особое внимание. В целом социальных объектов у нас строится и ремонтируется довольно много. Сейчас на экспертизе находится проект нового детского сада. Также предполагается капремонт одного из существующих.

Дошкольные учреждения в Саянске сегодня посещает почти 2,5 тысячи малышей. Я поставил задачу создать дополнительные группы, в том числе ясельные для ребятишек от года. Теперь будем стремиться к тому, чтобы начать принимать малышей с двухмесячного возраста.

Думаю, Саянск может стать первым городом Иркутской области, который выполнит поставленную президентом страны задачу.

Фото: Пресс-служба администрации г. Саянска

Город опережающего развития

- Чуть более года назад Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Какие изменения произошли в городе за этот период?

- Мы долго стремились к тому, чтобы получить статус ТОСЭР. Встреча с президентом страны способствовала признанию Саянска территорией опережающего социально-экономического развития через полгода после направления заявки.

На сегодняшний день у нас зарегистрировано три резидента ТОСЭР. Одно предприятие работало и ранее, но намерено расширить производство емкостей из полиэтилена. Второй резидент - это завод по переработке древесины и выпуску древесно-стружечной плиты, и третий - тепличный комбинат, площадью 25 гектаров. Под теплицы выделена земля. Начало строительства запланировано на 2019 год, а первый урожай будет в 2020 году. А к следующему Новому году предприятие планирует вырастить первый урожай огурцов.

На комбинате предполагается сформировать порядка 177 рабочих мест, инвестиции в создание комплекса составят 2,9 млрд рублей. Ввод в строй такого предприятия позволит загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая сегодня работает на 45% от своей мощности. Таким образом потянется целая цепочка способов развития экономики.

Еще один крупнейший проект, который, надеемся, будет реализован в нашем городе, связан с разработкой газового месторождения, строительством заводов по сжижению голубого топлива и производству метанола. Ну и, конечно, мы должны поддерживать действующее градообразующее предприятие и привлекать новых резидентов ТОСЭР.

На территории опережающего социально-экономического развития предлагаются уникальные налоговые льготы. Государство сегодня делает очень многое для развития бизнеса, и нужно пользоваться предоставляемыми возможностями.

- Известно, что вы отчитываетесь о проделанной работе перед жителями не в просторных актовых залах, а во дворах. Почему?

- Когда я впервые участвовал в выборах мэра, больших площадок мне никто не предоставлял. Пришлось ходить по дворам и рассказывать, что я собираюсь сделать для города. Так и повелось. Людей на такие встречи собирается все больше. Кроме того, я не скрываю свой телефон. Жители мне звонят, обозначают какие-то проблемы, и мы их решаем.

Чтобы улучшить экономическую ситуацию, стараемся участвовать в федеральных и региональных программах. В 2014 году бюджет города составлял 750 млн рублей, в 2018-м - 1,5 млрд. Такие изменения возможны только совместными усилиями. Необходима консолидация всех ветвей власти. Я не встаю на чью-то сторону и всегда говорю, что моя партия - город Саянск.

Фото: Пресс-служба администрации г. Саянска

- О чем мечтает мэр самого молодого города Иркутской области?

- О том, чтобы численность населения Саянска превысила 50 тысяч человек. Но это даже не мечта, а задача. Когда в Сколково я защищал проект развития моногорода, то заявил, что к 2025 году в Саянске будет 60 тысяч жителей.

Сейчас у нас 41 тысяча 260 человек. Где взять еще 19 тысяч? Сам я столько не нарожаю. Необходимо создавать новые предприятия и рабочие места, привлекать людей - это главная задача.