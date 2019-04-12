2019-04-12T07:19:15+03:00
Происшествия

Иркутского стрелка, устроившего пальбу по автомобилям в микрорайоне Зеленый, признали невменяемым

41-летнего мужчину приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутянина, стрелявшего по автомобилям в микрорайоне Зеленый, признали невменяемым.Иркутянина, стрелявшего по автомобилям в микрорайоне Зеленый, признали невменяемым.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Иркутский областной суд признал невменяемым 41-летнего жителя Иркутска, которого обвиняли в хулиганстве и посягательстве на жизнь полицейского. Напомним, что пьяный мужчина открыл пальбу с балкона своей квартиры по машинам, припаркованным во дворе. Это произошло 30 июля 2018 года в микрорайоне Зеленый.

Видео задержания стрелка в Иркутске.

Перепуганные жители разбежались по домам, а полицейские оцепили двор. Один из них пытался договориться со стрелком, чтобы тот сложил оружие, но в ответ едва не получил пулю. Когда на место ЧП прибыл спецназ, мужчину все же убедили сдаться.

- Сколько мне теперь дадут-то, - несвязно спрашивал 41-летний мужчина.

Чтобы разобраться во всех деталях произошедшего, следователям потребовалось время. И вот, стал известен ответ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, психолого-психиатрическая экспертиза признала стрелка невменяемым. По решению Иркутского областного суда сибиряка отправили на принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы.

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Видео задержания стрелка в Иркутске опубликовали полицейские. При задержании подозреваемый признался, что уже был судим. (подробности).

Иркутянина, открывшего стрельбу в микрорайоне Зеленый, отправили в СИЗО. Он целился в полицейского. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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