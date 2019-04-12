Иркутского стрелка, устроившего пальбу по автомобилям в микрорайоне Зеленый, признали невменяемым

Иркутский областной суд признал невменяемым 41-летнего жителя Иркутска, которого обвиняли в хулиганстве и посягательстве на жизнь полицейского. Напомним, что пьяный мужчина открыл пальбу с балкона своей квартиры по машинам, припаркованным во дворе. Это произошло 30 июля 2018 года в микрорайоне Зеленый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/662346" frameborder="0"></iframe> Видео задержания стрелка в Иркутске.

Перепуганные жители разбежались по домам, а полицейские оцепили двор. Один из них пытался договориться со стрелком, чтобы тот сложил оружие, но в ответ едва не получил пулю. Когда на место ЧП прибыл спецназ, мужчину все же убедили сдаться.

- Сколько мне теперь дадут-то, - несвязно спрашивал 41-летний мужчина.

Чтобы разобраться во всех деталях произошедшего, следователям потребовалось время. И вот, стал известен ответ. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, психолого-психиатрическая экспертиза признала стрелка невменяемым. По решению Иркутского областного суда сибиряка отправили на принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы.

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