Ангарский маньяк Попков не смог вернуть милицейскую пенсию: Верховный суд РФ оставил приговор убийце без изменений

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Иркутского областного суда ангарскому маньяку Михаилу Попкову, на счету которого 78 убийств. Напомним, в 2015-ом году Попкова приговорили за 22 убийства и два покушения к пожизненному сроку. Однако после этого он выкинул новые «козыри» - признался еще в десятках убийств. В итоге в декабре 2018 года Попков вновь был приговорен ко второму пожизненному за 56 убийств. Лишили душегуба и звания младшего лейтенанта, и, соответственно, пенсии, которую он все эти годы получал за работу в милиции. Именно это расстроило маньяка больше всего… Пенсия, к слову, приличная – более 20 тысяч рублей. Он попытался оспорить это решение и обратился в Верховный суд РФ. Приводил свои доводы, мол, на службе к нему нареканий не было, выполнял свои обязанности чуть ли не образцово-показательно. Высшая инстанция оставила приговор в силе и без изменений.

Серийный убийца орудовал в Иркутской области в 1990 – начале 2000-х годов. Помощник оперативного дежурного УВД Ангарска караулил женщин возле ресторанов, кафе, на остановках. Предлагал их подвести домой. Однако вместо этого отвозил в пригородный лес, где жестоко убивал. Некоторых – насиловал. Поймали хитрого маньяка благодаря экспертизе ДНК. Пробы, которые у него взяли в 2012 году, как у бывшего сотрудника правоохранительных органов, совпали с генотипом материалов, которые были найдены на трех жертвах.

Кстати, Попков в своей жалобе также настаивал на том, что он не насиловал 10 женщин из 56, которых он убил. Говорил, что все происходило «по обоюдному согласию». Маньяк наблюдал за судебным процессом по видеоконференцсвязи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Второе пожизненное: cуд вынес приговор ангарскому маньяку Попкову, убившему 81 женщину

Экс-милиционер остался верен себе – хладнокровен и сдержан. Только характерный оскал - «улыбка» - выдает жестокость хищника

От последнего слова убийца 81 человека отказался

В 322 томах уголовного дела - трагедии 59 жертв самого кровавого маньяка современности. В областной суд дело поступило в середине декабря 2017 года. Подробности >>>

В громком деле ангарского маньяка Попкова, убившего 81 человека, объявлен долгий перерыв

- Перерыв связан с необходимостью провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в региональной прокуратуре. – Об этом ходатайствовал адвокат подсудимого. Подробности >>>

Сибиряк, отсидевший срок за ангарского маньяка Попкова: У меня выбивали показания электрошокером

«Комсомолка» разыскала человека, который 10 лет назад обвинялся в убийствах, совершенных маньяком Попковым. Его задержали в 2007-м - в то время, когда истинный убийца разгуливал на свободе и продолжал убивать. Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков: сериал об убийце покажут на федеральном канале

Ангарск. 1990-е. В городе происходят убийства женщин, истерзанные тела жертв находят у трасс, на территориях промышленных предприятий, в лесах и парках. За дело берется опытный следователь. Ему предстоит найти и задержать маньяка. С этого начинается сюжет сериала, над которым сейчас работают столичные киношники. Рабочее название ленты – «Ангарск». Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах

Корреспондент «Комсомолки» спустя 3 года снова встретилась с маньяком Попковым.

- В 2015 году вы говорили, что совершили около 40 убийств, а вышло больше. Это не предел вашей памяти, думаю. Может, еще вспомните?

- Все возможно, - витиевато отвечает он после долгой паузы. - То, что неприятно помнить, человек старается не вспоминать. Зачем? Подробности >>>

Супруга маньяка Попкова, который убил 82 женщины: «Я всегда думала, что муж у меня идеальный»

«Комсомолка» публикует эксклюзивные материалы уголовного дела. - - - Мне как-то пришлось бывать дома у Михаила, - вспоминает коллега старшего сержанта Попкова Андрей Сурков (имя изменено). Он работал с маньяком в начале 2000-х в охране на Ангарском нефтехимическом заводе. – Идеальный порядок, я еще удивился, когда он мне сказал, что дома все делает сам. Причем, как по мужской части, если нужно что-то приколотить, починить, так и по женской – покупал продукты только он, готовил еду – тоже, мыл полы. Подробности >>>

Маньяк Михаил Попков: «О том, что убил учительницу музыки, узнал от дочери и дал ей деньги на похороны»

«Мою жизнь можно определить как двойную. В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершил убийства, что тщательно скрывал от всех, понимая, что это является уголовно наказуемым деянием. Моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом». Подробности >>>

Мать погибшей от рук маньяка Попкова девушки: "Я уже потеряла надежду узнать правду"

Тело 23-летней Галины Далбаевой из Ангарска нашли в 2001 году, но только этой осенью родные узнали имя палача. Подробности >>>

10 откровений ангарского маньяка Михаила Попкова

- Я, конечно, знал, что у бывших сотрудников брали образцы ДНК. Но в начале 2000-х я избежал этого. Почему? Я об этом не знаю и даже не пытаюсь как-то объяснить.

Хотя, конечно, понимал – задержание будет. Но какие меры наперед можно было предпринять? Куда удрать? Где тунгусский метеорит упал, в тайгу уехать и в зимовье жить? Подробности >>>

Ангарский маньяк Михаил Попков: первое интервью серийного убийцы по ту сторону решетки

- Все предвидели, все предусмотрели. Даже свидетелей преступлений никогда не было.

- Какие свидетели могут быть в 2 часа ночи в 10 км от города? (ухмыляется). Но я не в вакууме живу. Машины в то время, когда искали маньяка, часто останавливали и проверяли. Меня не остановили ни разу. А если б и остановили, то что? Достал бы корочку, показал, сказал бы, что со смены еду, отдыхаю, подвожу человека… Преступления, конечно, не совершал бы в эту ночь. Подробности >>>

Выжившая жертва ангарского маньяка Михаила Попкова рассказала, как встретилась с его родственниками

Ангарчанка Евгения Протасова – чудом выжившая жертва ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы она до сих пор урывками вспоминает тот страшный июльский день 1999 года. Подробности >>>