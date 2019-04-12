МЧС предупреждает: 13 апреля в Иркутской области ожидаются сильный ветер, снег и гололед

Внимание, жители Иркутской области! МЧС предупреждает, что в Приангарье вновь будет бушевать арктический циклон. Особенно внимательными просят быть водителей!

По прогнозам синоптиков, в субботу 13 апреля уже с ночи в отдельных районах будет дуть западный, северо-западный, а днем юго-западный, юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

- На дорогах возможен гололед и снежный накат, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Просим водителей не развивать скорость большую, чем позволяет погода и дорожные условия.

Автомобилистов Приангарья просят соблюдать дистанцию и быть предельно осторожными на перекрестках и пешеходных переходах. Кроме того, спасатели напоминают туристам, что в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход лавин. Поэтому путешественникам советуют отложить походы до улучшения погоды.