2019-04-15T13:06:57+03:00
Общество

В Иркутске наградили пятиклашек, спасших от пожара целый дачный поселок

Им вручили памятные часы с гравировкой и благодарственные письма [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Иркутске наградили пятиклашек, спасших от пожара целый дачный поселок. Фото: Юным героям вручили часы с гравировкой и благодарственные письма.В Иркутске наградили пятиклашек, спасших от пожара целый дачный поселок. Фото: Юным героям вручили часы с гравировкой и благодарственные письма.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Под всеобщие аплодисменты учеников и учителей Марковской средней школы, именно так в небольшом поселке под Иркутском чествовали юных героев. И ведь было за что! Напомним, двое пятиклассников, Дима Поляков и его друг возвращаясь вечером домой с прогулки, увидели, как горит поле возле дачного садоводства в Иркутском районе. Мальчишки вызвали пожарных, но им еще нужно было доехать. А тем временем, огонь разгорался сильнее. Каждый миг был на счету, ведь деревянные дома садоводства за считанные минуты могли бы превратиться в пепелище. Смекалистые пятиклашки подбежали к ближайшей ели и, наломав веток, сделали из них веники, которыми и сбивали огонь.

- Когда я узнала о случившемся, то просто онемела, - вспоминает мама юного героя Ирина Полякова. – Дима всегда был отзывчивым мальчиком, но такого поступка даже я от него не ожидала. Возможно, что на него повлиял случай из детства. Когда сын был совсем маленьким, загорелся дом наших соседей. Мы все вместе бросились на помощь. Хотя Дима был крошкой, эта история, видимо, крепко врезалась в память.

Как говорят сами пожарные, если бы мальчишки, то неизвестно, сколько бы домов могло сгореть. А садоводство-то немаленькое! В нем 470 участков, в которых постоянно проживает более 100 человек. Неудивительно, что уже вскоре все соседи знали о храбром поступке ребят. А на следующий день и вся страна.

- Дима даже не поверил сначала, думал, разыгрываю его, - со смехом рассказывает сестра мальчика Алена. - Все смотрел в интернете, как люди обсуждают их поступок. Хотя сам о нем подробно не рассказывал из скромности. Кстати, Дима мечтает стать военным. Может, защищать других - у него в крови.

Алена Полякова вспоминает, как Дима отреагировал на обрушившуюся на него славу.

00:00
00:00

И вот, сегодня 15 апреля под аплодисменты всей школы, пожарных и местных властей, пятиклассникам вручили подарки. Оба маленьких героя получили памятные часы с гравировкой и благодарственные письма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятиклашки спасли от пожара целый дачный поселок под Иркутском. Мальчики сделали веники из еловых веток и ими сбивали пламя до приезда пожарных. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В иркутском интернате открыли новое отделение милосердия
«Ростелеком» в Иркутской области продлил акцию «Для дома и спокойствия»
Тело новорожденного ребенка нашли в заброшенном гараже в поселке Мегет
Житель Бурятии прожил 27 лет с металлическими болтами в челюсти
В Ангарске задержали похитителей крышек люков
Грабителя, который срывал золотые украшения с женщин, задержали в Иркутске
«Клиника года»: выбираем медучреждения, которым доверяют пациенты
Житель Байкальска поймал вооруженного грабителя
Десять человек оштрафовали за разведение костров в Иркутской области
19 апреля в Иркутске: все на День донора
Машина скорой помощи наехала на женщину с коляской на пешеходном переходе в Иркутске
Алексей Соболь: бизнес-миссия во Вьетнам, организованная Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, прошла успешно
Управляющая компания четыре года работала без лицензии в Слюдянском районе
Лесные пожары начались в Иркутской области
Непогода в Иркутской области оставила ряд поселков без электроэнергии
«Пасхальный звон» пройдет в Тальцах 28 апреля
За неделю в Иркутске выросли цены на свежие огурцы и творог
В Иркутском краеведческом музее пройдет концерт саксофониста Артема Сыровацкого
Финал чемпионата России по волейболу в Иркутске: болеем за «Ангару»!
Фильм по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне» покажут в Доме кино Иркутска