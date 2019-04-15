В Иркутске наградили пятиклашек, спасших от пожара целый дачный поселок

Под всеобщие аплодисменты учеников и учителей Марковской средней школы, именно так в небольшом поселке под Иркутском чествовали юных героев. И ведь было за что! Напомним, двое пятиклассников, Дима Поляков и его друг возвращаясь вечером домой с прогулки, увидели, как горит поле возле дачного садоводства в Иркутском районе. Мальчишки вызвали пожарных, но им еще нужно было доехать. А тем временем, огонь разгорался сильнее. Каждый миг был на счету, ведь деревянные дома садоводства за считанные минуты могли бы превратиться в пепелище. Смекалистые пятиклашки подбежали к ближайшей ели и, наломав веток, сделали из них веники, которыми и сбивали огонь.

- Когда я узнала о случившемся, то просто онемела, - вспоминает мама юного героя Ирина Полякова. – Дима всегда был отзывчивым мальчиком, но такого поступка даже я от него не ожидала. Возможно, что на него повлиял случай из детства. Когда сын был совсем маленьким, загорелся дом наших соседей. Мы все вместе бросились на помощь. Хотя Дима был крошкой, эта история, видимо, крепко врезалась в память.

Как говорят сами пожарные, если бы мальчишки, то неизвестно, сколько бы домов могло сгореть. А садоводство-то немаленькое! В нем 470 участков, в которых постоянно проживает более 100 человек. Неудивительно, что уже вскоре все соседи знали о храбром поступке ребят. А на следующий день и вся страна.

- Дима даже не поверил сначала, думал, разыгрываю его, - со смехом рассказывает сестра мальчика Алена. - Все смотрел в интернете, как люди обсуждают их поступок. Хотя сам о нем подробно не рассказывал из скромности. Кстати, Дима мечтает стать военным. Может, защищать других - у него в крови.

Алена Полякова вспоминает, как Дима отреагировал на обрушившуюся на него славу. 00:00 00:00

И вот, сегодня 15 апреля под аплодисменты всей школы, пожарных и местных властей, пятиклассникам вручили подарки. Оба маленьких героя получили памятные часы с гравировкой и благодарственные письма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятиклашки спасли от пожара целый дачный поселок под Иркутском. Мальчики сделали веники из еловых веток и ими сбивали пламя до приезда пожарных. (подробности).